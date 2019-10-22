22 октября 2019, 13:04



Сотрудница Музея Норильска Лариса Коробеина стала победителем конкурса «Музейный десант».

Это один из самых востребованных проектов благотворительной программы «Музей без границ» фонда Владимира Потанина. 43 сотрудника российских музеев получат возможность познакомиться с опытом российских и зарубежных коллег в ходе индивидуальных или групповых стажировок. Лариса Коробеина трудится в отделе научной информации Музея Норильска, помогает исследователям и родственникам жертв Норильлага в поисках информации. Благодаря победе в конкурсе у неё появятся новые профессиональные связи и выход на полезные информационные базы в России.Фото Юлии Римской