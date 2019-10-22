Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41228

22 октября 2019, 13:04



Норильск готовится к проведению Дня памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября.

Фото Ирины Даниленко

Просмотров:182 26 октября в 17.00 в Концертном зале НДШИ на ул. Богдана Хмельницкого, 17а, состоится традиционный концерт «Чтобы помнили». В программу войдут произведения, отражающие горечь и боль трагических страниц в истории нашей страны. К выступлениям готовятся воспитанники и преподаватели Норильской детской школы искусств, а также педагоги и студенты Норильского колледжа искусств. Вход свободный. Кинокомплекс «Родина» 27 октября приглашает на открытые кинопоказы известного фильма по мотивам повести Бориса Васильева «Завтра была война». Сеансы состоятся в 15.00 и 18.00 в видеозале. Вход по пригласительным, которые можно получить в кассе за 20 минут до начала сеанса.Фото Ирины Даниленко