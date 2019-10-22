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22 октября 2019, 14:38



Министерство здравоохранения РФ начинает модернизацию поликлиник в первичном звене.

Предполагается не только укрепить имеющийся потенциал поликлиник, районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, сельских амбулаторий и кабинетов общей практики, но и строить новые медучреждения там, где их не хватает. Кроме того, со следующего года в регионах должна стартовать программа обеспечения лекарствами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Сейчас они получают лекарства бесплатно в больницах, но после выписки из стационара должны покупать препараты самостоятельно (за исключением льготников и больных социально значимыми заболеваниями). На первом этапе программа коснется одной группы пациентов - речь идет о вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Лекарственное обеспечение граждан, перенесших сосудистую катастрофу, позволит снизить риск повторных осложнений. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:145 Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова. До 15 ноября регионы должны провести полную инвентаризацию материальной базы сети медицинских учреждений, а к 1 июля 2020 года появятся подробные программы модернизации первичного звена в каждом субъекте РФ, пишет «Наш Красноярский край».Предполагается не только укрепить имеющийся потенциал поликлиник, районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, сельских амбулаторий и кабинетов общей практики, но и строить новые медучреждения там, где их не хватает.Кроме того, со следующего года в регионах должна стартовать программа обеспечения лекарствами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Сейчас они получают лекарства бесплатно в больницах, но после выписки из стационара должны покупать препараты самостоятельно (за исключением льготников и больных социально значимыми заболеваниями). На первом этапе программа коснется одной группы пациентов - речь идет о вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Лекарственное обеспечение граждан, перенесших сосудистую катастрофу, позволит снизить риск повторных осложнений.Фото Владимира Макушкина