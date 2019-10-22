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22 октября 2019, 14:38

Министерство здравоохранения РФ начинает модернизацию поликлиник в первичном звене.


Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова. До 15 ноября регионы должны провести полную инвентаризацию материальной базы сети медицинских учреждений, а к 1 июля 2020 года появятся подробные программы модернизации первичного звена в каждом субъекте РФ, пишет «Наш Красноярский край».
Предполагается не только укрепить имеющийся потенциал поликлиник, районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, сельских амбулаторий и кабинетов общей практики, но и строить новые медучреждения там, где их не хватает.
Кроме того, со следующего года в регионах должна стартовать программа обеспечения лекарствами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Сейчас они получают лекарства бесплатно в больницах, но после выписки из стационара должны покупать препараты самостоятельно (за исключением льготников и больных социально значимыми заболеваниями). На первом этапе программа коснется одной группы пациентов - речь идет о вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Лекарственное обеспечение граждан, перенесших сосудистую катастрофу, позволит снизить риск повторных осложнений.
Фото Владимира Макушкина

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 21 октября 2019 
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16:30   В Норильске появилась самая северная школа паркура. 16:22   В Норильске провели турнир по боулингу на призы главы города.
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14:33   Сегодня в Красноярском крае объявлен траур по погибшим в Курагинском районе рабочим. 13:01   Горожане жалуются на грязную горячую воду. Особенно плохо дела обстоят в Талнахе, откуда поступает большая часть обращений.
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 18 октября 2019 
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