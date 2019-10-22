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22 октября 2019, 15:37



Заморозки и снегопады активизировали работу подрядчиков, занимающихся посыпкой улиц.

- Сейчас мы входим в зиму, переживаем переходный период. На дорогах требуется дополнительная подсыпка, чтобы обеспечить безопасность движения: после дождя и снегопада гололёд присыпан снегом. Ситуация на дорогах очень непростая. В первую очередь посыпаются опасные участки: подъёмы, спуски, опасные повороты, автобусные остановки, перекрёстки. Со временем можно будет использовать меньше подсыпочного материала, - комментирует Евгений Болгов, начальник отдела сохранности и безопасности дорожного движения «Норильскавтодор». Он же отмечает, что в дни, когда идёт снегопад и объявляется штормовое предупреждение по ветру, посыпать дороги сложно: там, где посыпку не сдувает, её засыпает снегом. Базальтовый отсев немного легче, чес граншлак, но при этом он чуть крупнее. В случае если горожане не довольны качеством посыпки, звонить рекомендуют непосредственно подрядчику, в «Илан-Норильск» - 34-48-62, в «Норильскавтодор» - как к заказчику этих работ, имеющему полномочия применять штрафные санкции за некачественно выполненные работы - 34-70-34, а также - в диспетчерскую городского хозяйства 43-70-57. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:164 Первые жалобы в управление городского хозяйства посыпались, когда после оттепели на прошлой неделе ударил мороз и на дорогах образовался гололёд. «Илан-Норильск» – основной подрядчик, который в Норильске занимается посыпкой дорог и тротуаров.- Сейчас мы входим в зиму, переживаем переходный период. На дорогах требуется дополнительная подсыпка, чтобы обеспечить безопасность движения: после дождя и снегопада гололёд присыпан снегом. Ситуация на дорогах очень непростая. В первую очередь посыпаются опасные участки: подъёмы, спуски, опасные повороты, автобусные остановки, перекрёстки. Со временем можно будет использовать меньше подсыпочного материала, - комментирует Евгений Болгов, начальник отдела сохранности и безопасности дорожного движения «Норильскавтодор».Он же отмечает, что в дни, когда идёт снегопад и объявляется штормовое предупреждение по ветру, посыпать дороги сложно: там, где посыпку не сдувает, её засыпает снегом. Базальтовый отсев немного легче, чес граншлак, но при этом он чуть крупнее.В случае если горожане не довольны качеством посыпки, звонить рекомендуют непосредственно подрядчику, в «Илан-Норильск» - 34-48-62, в «Норильскавтодор» - как к заказчику этих работ, имеющему полномочия применять штрафные санкции за некачественно выполненные работы - 34-70-34, а также - в диспетчерскую городского хозяйства 43-70-57.Фото Дениса Кожевникова