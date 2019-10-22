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22 октября 2019, 15:42



Норильчане выступили на турнире по греко-римской борьбе памяти Александра Кизима.

Как отметил президент федерации греко-римской борьбы Норильска Сергей Фолькман, состязания прошли на хорошем организационном уровне, а спортсмены показали уверенную и яркую борьбу. Фото с сайта живуспортом.рф

Просмотров:136 Соревнования прошли в дудинском спортивном комплексе и собрали около ста участников из Таймыра и Большого Норильска. Они выявляли сильнейших на двух борцовских коврах в трёх возрастных группах. Честь нашего города в Дудинку отправились защищать спортсмены из Центрального района и Талнаха - воспитанники спортивной школы единоборств, спортивного объединения «Борцы» и СШ-4, всего около 50 человек. Норильчане завоевали 12 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей.Как отметил президент федерации греко-римской борьбы Норильска Сергей Фолькман, состязания прошли на хорошем организационном уровне, а спортсмены показали уверенную и яркую борьбу.Фото с сайта живуспортом.рф