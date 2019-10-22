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22 октября 2019, 15:42



Росприроднадзор планирует проверить дамбы России.

Ведомство намерено обратиться в правительство РФ за разрешением на проверку всех дамб в России после инцидента в Красноярском крае, сообщает ТАСС. «Также мы подготовили обращение в правительство РФ с просьбой инициировать проверку Росприроднадзором соблюдения лицензионных условий золотодобывающими компаниями», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели в районе посёлка Щетинкино Курагинского района разрушилась в субботу, 19 октября. Волна, прорвавшая дамбу, достигала высоту четырёх-пяти метров и буквально смыла два общежития и золотодобывателей. Позднее стало известно, что в общей сложности было разрушено пять дамб. Качество грунта могло стать одной из причин ЧП. В результате происшествия погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести, а число пострадавших достигло 26 человек. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Фото МЧС России

Просмотров:133 Ведомство намерено обратиться в правительство РФ за разрешением на проверку всех дамб в России после инцидента в Красноярском крае, сообщает ТАСС.«Также мы подготовили обращение в правительство РФ с просьбой инициировать проверку Росприроднадзором соблюдения лицензионных условий золотодобывающими компаниями», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели в районе посёлка Щетинкино Курагинского района разрушилась в субботу, 19 октября. Волна, прорвавшая дамбу, достигала высоту четырёх-пяти метров и буквально смыла два общежития и золотодобывателей. Позднее стало известно, что в общей сложности было разрушено пять дамб. Качество грунта могло стать одной из причин ЧП.В результате происшествия погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести, а число пострадавших достигло 26 человек. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей.Фото МЧС России