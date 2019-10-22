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22 октября 2019, 15:43



Образование в Красноярском крае выросло в цене.

Фото Ирины Яринской

Просмотров:131 Цена образования в регионе в 2019 году выросла значительно меньше, чем в 2018-м. Как сообщает «Наш Красноярский край» со ссылкой на Красноярскстат, с сентября 2019 года стоимость образования по сравнению с 2018-м выросла в среднем на 5,6%, в прошлом году рост составил 10,9%. Больше всего увеличилась стоимость высшего образования – на 7,8%. Профобучение подорожало на 5,2%, дошкольное – на 5%, среднее образование выросло в цене на 1,9%.Фото Ирины Яринской