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22 октября 2019, 15:44



Увеличилась продолжительность жизни россиян за восемь месяцев текущего года.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни россиян за 8 месяцев (январь-август) текущего года. Об этом сообщается на сайте Минздрава. - Согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики данным, за 8 месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 лет в среднем, то есть на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года. У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года. Это произошло благодаря дополнительному сохранению 34 тысяч жизней. Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, - отметила министр. Продолжилось снижение и младенческой смертности – за отчётный период умерло меньше почти на 800 детей в возрасте до 1 года. - Важно отметить, что абсолютного национального исторического минимума достиг показатель смертности от туберкулеза – 5,1 на 100 тысяч населения. Это на 13,6% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Нужно напомнить, что лучший показатель смертности от туберкулёза советского периода составлял 7,7 на 100 тыс. человек. Смертность от пневмонии также снизилась за 8 месяцев 2019 года почти на 8%. По словам министра, основной причиной смертности в стране остаются болезни системы кровообращения. - Хорошие результаты по снижению показателя общей смертности мы видим в тех регионах страны, где проводится планомерная работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Те регионы, которые недооценивали «сосудистую смертность», кодируя причины смерти как невыясненные или «от старости», с одной стороны, всё равно не могли исказить показатели общей смертности и продолжительности жизни, но, кроме того, теряли рычаги для управления смертностью в регионе. Так как только зная причину, можно бороться с проблемой,- подчеркнула Вероника Скворцова.

Просмотров:139 Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни россиян за 8 месяцев (январь-август) текущего года. Об этом сообщается на сайте Минздрава.- Согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики данным, за 8 месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 лет в среднем, то есть на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года. У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года. Это произошло благодаря дополнительному сохранению 34 тысяч жизней. Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, - отметила министр.Продолжилось снижение и младенческой смертности – за отчётный период умерло меньше почти на 800 детей в возрасте до 1 года.- Важно отметить, что абсолютного национального исторического минимума достиг показатель смертности от туберкулеза – 5,1 на 100 тысяч населения. Это на 13,6% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Нужно напомнить, что лучший показатель смертности от туберкулёза советского периода составлял 7,7 на 100 тыс. человек. Смертность от пневмонии также снизилась за 8 месяцев 2019 года почти на 8%.По словам министра, основной причиной смертности в стране остаются болезни системы кровообращения.- Хорошие результаты по снижению показателя общей смертности мы видим в тех регионах страны, где проводится планомерная работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Те регионы, которые недооценивали «сосудистую смертность», кодируя причины смерти как невыясненные или «от старости», с одной стороны, всё равно не могли исказить показатели общей смертности и продолжительности жизни, но, кроме того, теряли рычаги для управления смертностью в регионе. Так как только зная причину, можно бороться с проблемой,- подчеркнула Вероника Скворцова.