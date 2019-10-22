Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41235

22 октября 2019, 16:13



Подозреваемые в нарушении техники безопасности на золотом прииске в Курагинском районе арестованы.

На реке Сейба в минувшую субботу, 19 октября, произошёл прорыв дамбы, поток воды по цепочке разрушил ещё четыре гидротехнических сооружения. В результате ЧП смыло общежития вахтовиков, которые были построены в зоне затопления. Погибло 15 человек, ещё пятеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Пострадали 27 человек. - По мнению представителя Ростехнадзора, разрушение дамб произошло из-за нарушений, допущенных подозреваемыми при формировании и эксплуатации технологических отстойников и подпорных насыпей, несвоевременного обнаружения производственной ситуации, — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Следственного комитета. По делу проходят около 80 свидетелей и очевидцев, назначены 15 экспертиз, потерпевшими признаны 10 человек. Расследование уголовного дела продолжается. Фото пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

Просмотров:153 Красноярский суд избрал меры пресечения троим подозреваемым в нарушении техники безопасности на золотом прииске в Курагинском районе. Как сообщает Сибирское агентство новостей, генеральный директор компании «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров ближайшие два месяца проведут в СИЗО. Свою вину в полном объёме признаёт только Еганов.На реке Сейба в минувшую субботу, 19 октября, произошёл прорыв дамбы, поток воды по цепочке разрушил ещё четыре гидротехнических сооружения. В результате ЧП смыло общежития вахтовиков, которые были построены в зоне затопления. Погибло 15 человек, ещё пятеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Пострадали 27 человек.- По мнению представителя Ростехнадзора, разрушение дамб произошло из-за нарушений, допущенных подозреваемыми при формировании и эксплуатации технологических отстойников и подпорных насыпей, несвоевременного обнаружения производственной ситуации, — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Следственного комитета.По делу проходят около 80 свидетелей и очевидцев, назначены 15 экспертиз, потерпевшими признаны 10 человек. Расследование уголовного дела продолжается.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю