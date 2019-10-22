Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41236

22 октября 2019, 16:20



Почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду.

Почти половина россиян — 49,4% — могут позволить себе только еду и одежду, пишет Newslab со ссылкой на Росстат. Однако на товары длительного пользования у них денег нет. Во втором квартале прошлого года процент этой категории составлял 48,8. Чуть более 32% сообщили, что могут купить одежду, обувь, ряд других товаров, но не могут себе позволить покупку машины или квартиры. Только 2,7% могут купить всё, что они считают нужным. 14,1% россиян могут купить только еду, а оплатить коммунальные услуги им уже сложно. А 0,7% населения не хватает денег даже на покупку продуктов питания. При этом, как отметили статистики, доля бедных сократилась. В прошлом году нехватку денег даже на еду отмечали у 1% населения. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:164 Росстат представил данные по оценке финансового положения населения во втором квартале 2019 года. Статистики распределили домохозяйства по категориям в зависимости от того, что они могут себе позволить на свои доходы.Почти половина россиян — 49,4% — могут позволить себе только еду и одежду, пишет Newslab со ссылкой на Росстат. Однако на товары длительного пользования у них денег нет. Во втором квартале прошлого года процент этой категории составлял 48,8.Чуть более 32% сообщили, что могут купить одежду, обувь, ряд других товаров, но не могут себе позволить покупку машины или квартиры. Только 2,7% могут купить всё, что они считают нужным.14,1% россиян могут купить только еду, а оплатить коммунальные услуги им уже сложно. А 0,7% населения не хватает денег даже на покупку продуктов питания.При этом, как отметили статистики, доля бедных сократилась. В прошлом году нехватку денег даже на еду отмечали у 1% населения.Фото Владимира Макушкина