Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41237

22 октября 2019, 16:22



В Музее Норильска чествовали волонтёров и факелоносцев зимней Универсиады - 2019. Факел эстафеты огня передали на вечное хранение городу.

Благодарственные письма и сувениры волонтёры получили из рук и.о. заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Игоря Щепилова. Он оценил высокий вклад норильчан, которые приложили немало усилий, чтобы Студенческие игры прошли на высоком уровне. - На старте краевого этапа эстафеты огонь Универсиады побывал на Надеждинском металлургическом заводе имени Б.И. Колесникова, крупнейшем предприятии Заполярного филиала. Там произошло его объединение с огнём металлургических печей. Эта символическая акция отразила вклад нашей компании в подготовку и проведение Студенческих игр, - напомнил Игорь Щепилов. В свою очередь, заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, которая и сама участвовала в эстафете огня, вручила каждому норильскому факелоносцу главный символ Универсиады - факел. Она призналась, что её переполняют эмоции, она горда тем, что город и градообразующая компания вместе смогли организовать праздник спорта и молодости. - Сообща мы задали высокую планку, когда первыми в Красноярском крае провели эстафету огня. Понимая всю значимость волонтёрского движения, самоотдачу факелоносцев и тот заряд энергии, который прошёл огромнейшей волной по всей стране, нужно признать, что это дорогого стоит. Также важно отметить, что в России не каждый факелоносец получил свой собственный факел. Поэтому я хочу поблагодарить «Норникель», который, являясь генеральным партнёром прошедшей Универсиады, принял такое решение в отношении норильчан. Я уверена, что с такой сплочённой и дружной командой нам ещё многие проекты по плечу. Что же касается факела, который был передан администрации города, то мы, конечно же, передаём его в городской музей, чтобы любой желающий мог увидеть и прикоснуться к нему, - сказала Наталья Коростелёва Одним из тех, кто получил факел, стал директор школы № 13 Радик Каримов. - Никто из нас не знал, что нам подарят факелы, и, естественно, это событие стало большой неожиданностью. Эмоции просто непередаваемые, и хотя после Универсиады прошло уже немало времени, впечатления до сих пор не покидают меня. Пару дней факел побудет у меня дома, а потом займет почётное место в школе, где я работаю, чтобы дети могли любоваться им и стремиться к новым победам в жизни и спорте, - поделился Радик Каримов. 29-е Всемирные студенческие игры, генеральным партнёром которых выступила компания «Норникель», прошли в Красноярске со 2 по 12 марта. Они стали первыми зимними, которые приняла наша страна. Более трёх тысяч спортсменов из 58 стран разыграли 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В общекомандном зачёте уверенную победу одержали россияне, завоевавшие 112 медалей: 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых. Вторыми стали спортсмены из Южной Кореи, третьими – из Японии. Фото Ирины Яринской

Просмотров:201 Напомним, в преддверии Универсиады-2019 в 30 городах России состоялась эстафета огня. В Норильск символическое пламя прибыло 22 января. Общая протяженность маршрута в нашем городе составила 2800 метров, факел по улицам города пронесли 18 человек. Кроме того, на самой Универсиаде работало около 100 добровольцев от подразделений «Норникеля».Благодарственные письма и сувениры волонтёры получили из рук и.о. заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Игоря Щепилова. Он оценил высокий вклад норильчан, которые приложили немало усилий, чтобы Студенческие игры прошли на высоком уровне.- На старте краевого этапа эстафеты огонь Универсиады побывал на Надеждинском металлургическом заводе имени Б.И. Колесникова, крупнейшем предприятии Заполярного филиала. Там произошло его объединение с огнём металлургических печей. Эта символическая акция отразила вклад нашей компании в подготовку и проведение Студенческих игр, - напомнил Игорь Щепилов.В свою очередь, заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, которая и сама участвовала в эстафете огня, вручила каждому норильскому факелоносцу главный символ Универсиады - факел. Она призналась, что её переполняют эмоции, она горда тем, что город и градообразующая компания вместе смогли организовать праздник спорта и молодости.- Сообща мы задали высокую планку, когда первыми в Красноярском крае провели эстафету огня. Понимая всю значимость волонтёрского движения, самоотдачу факелоносцев и тот заряд энергии, который прошёл огромнейшей волной по всей стране, нужно признать, что это дорогого стоит. Также важно отметить, что в России не каждый факелоносец получил свой собственный факел. Поэтому я хочу поблагодарить «Норникель», который, являясь генеральным партнёром прошедшей Универсиады, принял такое решение в отношении норильчан. Я уверена, что с такой сплочённой и дружной командой нам ещё многие проекты по плечу. Что же касается факела, который был передан администрации города, то мы, конечно же, передаём его в городской музей, чтобы любой желающий мог увидеть и прикоснуться к нему, - сказала Наталья КоростелёваОдним из тех, кто получил факел, стал директор школы № 13 Радик Каримов.- Никто из нас не знал, что нам подарят факелы, и, естественно, это событие стало большой неожиданностью. Эмоции просто непередаваемые, и хотя после Универсиады прошло уже немало времени, впечатления до сих пор не покидают меня. Пару дней факел побудет у меня дома, а потом займет почётное место в школе, где я работаю, чтобы дети могли любоваться им и стремиться к новым победам в жизни и спорте, - поделился Радик Каримов.29-е Всемирные студенческие игры, генеральным партнёром которых выступила компания «Норникель», прошли в Красноярске со 2 по 12 марта. Они стали первыми зимними, которые приняла наша страна. Более трёх тысяч спортсменов из 58 стран разыграли 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В общекомандном зачёте уверенную победу одержали россияне, завоевавшие 112 медалей: 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых. Вторыми стали спортсмены из Южной Кореи, третьими – из Японии.Фото Ирины Яринской