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22 октября 2019, 16:49



В Красноярске обсудили вопросы сохранения таймырской популяции дикого северного оленя.

Открывая рабочее совещание, заместитель председателя правительства региона Анатолий Цыкалов подчеркнул, что губернатор и правительство региона уделяют большое внимание данному вопросу – оказывается финансовая поддержка, разрабатывается нормативная база. Как сообщается на официальном портале регионального правительства, за последние три года численность инспекторов государственного охотничьего надзора на Таймыре и Эвенкии увеличена в четыре раза и сегодня состоит из 24 сотрудников. В следующем году еще пять специалистов планируется ввести в Туруханском районе. В феврале этого года правительство края утвердило постановление о запрете срезки пантов с дикого северного оленя. «Сохранение таймырской популяции дикого северного оленя – это задача не только региональная. Есть ряд вопросов, которые необходимо решать на федеральном уровне, а также при поддержке общественности и коренных народов Севера. Только сообща мы сможем сохранить уникальную популяцию, имеющую неоценимое значение для края», – сказал Анатолий Цыкалов. Представители Всемирного фонда дикой природы сообщили, что главный акцент в данном вопросе делается на изучение популяции дикого северного оленя, поддержку антибраконьерской работы, а также на принятие необходимых нормативно-правовых документов. В этом году Фонд оснастил заповедники спутниковыми ошейниками для оленей, благодаря чему можно наблюдать передвижение популяции диких животных по северным районам края. Также было предложено определить лимиты на добычу дикого северного оленя, провести сертификацию пастбищ и уделять большее внимание домашнему оленеводству. Представители Центрально-Сибирского заповедника и «Заповедников Таймыра» отметили, что главными факторами сокращения популяции дикого северного оленя является перепромысел и браконьерство. Кроме этого, в последние годы на численность диких животных влияет раннее вскрытие рек и построенные на путях миграции трубопроводы. Численность дикого северного оленя все последние годы сокращается, составляя в настоящее время около 400 тысяч особей. Участники встречи решили сформировать рабочую группу по вопросам сохранения дикого северного оленя, разработать проект методики учёта диких животных для представления на согласование в Минприроды России. Также будет подготовлен сводный план дооснащения и инфраструктурного развития особо охраняемых природных территорий и служб госохотконтроля. Кроме того, поддержана инициатива Министерства природных ресурсов и экологии РФ по сокращению сроков охоты на копытных: открытие на месяц позже, закрытие охоты на месяц раньше, а также по введению ограничений и запретов на добычу дикого северного оленя на территории Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Фото Дмитрия Болдырева

Просмотров:145 В совещании приняли участие представители правительства Красноярского края, Минприроды России, научного сообщества, коренных малочисленных народов Севера, Всемирного фонда дикой природы и других общественных организаций.Открывая рабочее совещание, заместитель председателя правительства региона Анатолий Цыкалов подчеркнул, что губернатор и правительство региона уделяют большое внимание данному вопросу – оказывается финансовая поддержка, разрабатывается нормативная база. Как сообщается на официальном портале регионального правительства, за последние три года численность инспекторов государственного охотничьего надзора на Таймыре и Эвенкии увеличена в четыре раза и сегодня состоит из 24 сотрудников. В следующем году еще пять специалистов планируется ввести в Туруханском районе. В феврале этого года правительство края утвердило постановление о запрете срезки пантов с дикого северного оленя.«Сохранение таймырской популяции дикого северного оленя – это задача не только региональная. Есть ряд вопросов, которые необходимо решать на федеральном уровне, а также при поддержке общественности и коренных народов Севера. Только сообща мы сможем сохранить уникальную популяцию, имеющую неоценимое значение для края», – сказал Анатолий Цыкалов.Представители Всемирного фонда дикой природы сообщили, что главный акцент в данном вопросе делается на изучение популяции дикого северного оленя, поддержку антибраконьерской работы, а также на принятие необходимых нормативно-правовых документов. В этом году Фонд оснастил заповедники спутниковыми ошейниками для оленей, благодаря чему можно наблюдать передвижение популяции диких животных по северным районам края. Также было предложено определить лимиты на добычу дикого северного оленя, провести сертификацию пастбищ и уделять большее внимание домашнему оленеводству.Представители Центрально-Сибирского заповедника и «Заповедников Таймыра» отметили, что главными факторами сокращения популяции дикого северного оленя является перепромысел и браконьерство. Кроме этого, в последние годы на численность диких животных влияет раннее вскрытие рек и построенные на путях миграции трубопроводы. Численность дикого северного оленя все последние годы сокращается, составляя в настоящее время около 400 тысяч особей.Участники встречи решили сформировать рабочую группу по вопросам сохранения дикого северного оленя, разработать проект методики учёта диких животных для представления на согласование в Минприроды России. Также будет подготовлен сводный план дооснащения и инфраструктурного развития особо охраняемых природных территорий и служб госохотконтроля. Кроме того, поддержана инициатива Министерства природных ресурсов и экологии РФ по сокращению сроков охоты на копытных: открытие на месяц позже, закрытие охоты на месяц раньше, а также по введению ограничений и запретов на добычу дикого северного оленя на территории Красноярского края и Республики Саха (Якутия).Фото Дмитрия Болдырева