Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41239

22 октября 2019, 16:50



За девять месяцев этого года 433 норильчанина получили автомобильный опознавательный знак «Инвалид».

Человек с ограниченными возможностями здоровья, вне зависимости от группы инвалидности, и дети-инвалиды при поездке на машине обладают рядом льгот - бесплатная парковка, разрешение остановки и проезда под запрещающие знаки. Чтобы не возникало претензий со стороны сотрудников ГИБДД, которые могут попросить для проверки правоустанавливающие документы, необходимо иметь при себе справку об инвалидности. Если закрепить на автомобиль специальный знак без права на его использование, можно лишиться 5000 рублей, штраф для должностного лица - 25 000 рублей, для предпринимателя - 500 000 рублей. Водитель же, занявший на стоянке место, предназначенное для особых граждан, в зависимости от региона, может получить штраф от 3000 до 5000 рублей. И мошенники, которые используют знак незаконно, строго отслеживаются. Срок действия таблички соответствует дате окончания справки об инвалидности и указан на лицевой стороне. Если инвалидность бессрочная, то так и будет написано. На обороте знака - личные персонифицированные данные о правообладателе. Для оформления знака необходимо обратиться в бюро МСЭ по месту жительства, месту пребывания, фактического проживания инвалида (ребёнка-инвалида) с заявлением в письменной форме. Освидетельствование проводится заочно.

Просмотров:140 Руководитель бюро медико-социальной экспертизы № 40 Анатолий Полячек, через которое табличку оформили 109 человек (остальные - в бюро № 41), отметил, что знак «Инвалид» «не привязан» к транспортному средству, его можно использовать даже при поездке в такси, и действителен он по всей России.Человек с ограниченными возможностями здоровья, вне зависимости от группы инвалидности, и дети-инвалиды при поездке на машине обладают рядом льгот - бесплатная парковка, разрешение остановки и проезда под запрещающие знаки. Чтобы не возникало претензий со стороны сотрудников ГИБДД, которые могут попросить для проверки правоустанавливающие документы, необходимо иметь при себе справку об инвалидности.Если закрепить на автомобиль специальный знак без права на его использование, можно лишиться 5000 рублей, штраф для должностного лица - 25 000 рублей, для предпринимателя - 500 000 рублей. Водитель же, занявший на стоянке место, предназначенное для особых граждан, в зависимости от региона, может получить штраф от 3000 до 5000 рублей. И мошенники, которые используют знак незаконно, строго отслеживаются.Срок действия таблички соответствует дате окончания справки об инвалидности и указан на лицевой стороне. Если инвалидность бессрочная, то так и будет написано. На обороте знака - личные персонифицированные данные о правообладателе.Для оформления знака необходимо обратиться в бюро МСЭ по месту жительства, месту пребывания, фактического проживания инвалида (ребёнка-инвалида) с заявлением в письменной форме. Освидетельствование проводится заочно.