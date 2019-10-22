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22 октября 2019, 17:01



Игроки МФК «Норильский никель» готовятся к очередным матчам чемпионата и Кубка страны.

«Процесс подготовки займёт практически три недели. В первые 14 дней мы будем работать над физическим аспектом, чтобы немного нагрузить ребят. В третью неделю будем входить уже с полным составом, когда к нам присоединятся игроки сборных: Кудзиев, Балашов, Котляров и Болинья. Тогда-то будем налаживать игровые составляющие: оборону, атаку и так далее», - приводит слова тренера по физической подготовке Марио Навеса пресс-служба МФК «Норильский никель». Напомним, что ближайшие игры чемпионата страны норильчане проведут дома 2 и 3 ноября против прошлогоднего победителя Суперлиги «Тюмени». 9 и 10 ноября северяне также дома примут дебютанта Суперлиги грозненский «Беркут» в рамках 1/8 финала Кубка России.

Просмотров:149 По сообщению пресс-службы никельщиков, футболисты тренируются в двухразовом режиме, занятия проходят на тренировочной базе клуба в доме спорта БОКМО.«Процесс подготовки займёт практически три недели. В первые 14 дней мы будем работать над физическим аспектом, чтобы немного нагрузить ребят. В третью неделю будем входить уже с полным составом, когда к нам присоединятся игроки сборных: Кудзиев, Балашов, Котляров и Болинья. Тогда-то будем налаживать игровые составляющие: оборону, атаку и так далее», - приводит слова тренера по физической подготовке Марио Навеса пресс-служба МФК «Норильский никель».Напомним, что ближайшие игры чемпионата страны норильчане проведут дома 2 и 3 ноября против прошлогоднего победителя Суперлиги «Тюмени». 9 и 10 ноября северяне также дома примут дебютанта Суперлиги грозненский «Беркут» в рамках 1/8 финала Кубка России.