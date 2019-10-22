Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41241

22 октября 2019, 17:08



В Кайеркане впервые пройдет фестиваль творчества детей и молодёжи Teenfest.

Слоган фестиваля «Узнавай! Участвуй! Отдыхай!». Активные зрители смогут поучаствовать в розыгрыше подарков. Завершится фестиваль показом документальных, социальных фильмов: «Последний эксперимент» (2017 г.), «Самообман» (2014 г.). Вход свободный. Фестиваль проводится в рамках программы «Профилактика наркомании и усиление борьбы с незаконным оборотом наркотических средств на территории Норильска».

Просмотров:133 Фестиваль проводит культурно-досуговый центр «Юбилейный» 26 октября в 18.00 во втором здании КДЦ по адресу: ул. Школьная, 17а. В нём примут участие творческие коллективы различных направлений: творческие, музыкальные и танцевальные.Слоган фестиваля «Узнавай! Участвуй! Отдыхай!». Активные зрители смогут поучаствовать в розыгрыше подарков. Завершится фестиваль показом документальных, социальных фильмов: «Последний эксперимент» (2017 г.), «Самообман» (2014 г.). Вход свободный.Фестиваль проводится в рамках программы «Профилактика наркомании и усиление борьбы с незаконным оборотом наркотических средств на территории Норильска».