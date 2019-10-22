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22 октября 2019, 17:46



Сегодня в России отмечают День белых журавлей, а в публичной библиотеке подвели итоги одноимённого конкурса.

В этом году «Белые журавли» по традиции прошли в двух номинациях - поэтической и песенной - для школьников и студентов, участникам было от 7 до 23 лет. В состав жюри вошли спецкор газеты «Заполярная Правда» Ирина Даниленко, член Союза писателей Таймыра Геннадий Кузнецов, преподаватели НКИ Олег Морозов и Афузя Сулейманова, звукорежиссёр Наталья Носкова, преподаватель Московской медиаакадемии Светлана Варламова и артист Заполярной драмы Сергей Назимов. Возглавил оценочную комиссию председатель Норильского городского Совета ветеранов войны и труда Валерий Шабурин. Судить выступления ребят было непросто: искренность и артистичность работ нередко вызывали слёзы. Юных участников конкурса особенно вдохновляли почётные гости - ветераны войны и труда, некоторые из которых в душевном порыве сами пели и читали стихи. Среди лучших участников особенно отметили Никиту Попкова из 32-й школы с песней «Гармошка фронтовая» и ученицу 4-й гимназии Викторию Тычкову с «Балладой о матери». Единственный номер в прозе, посвящённый блокадному Ленинграду, приготовила Ирина Зорина из 7-й гимназии, а фрагменты из «Василия Тёркина» замечательно, и каждый по-своему, прочли Андрей Ватутин из 48-й гимназии и Иван Морозов из 1-й школы. Полина Кармаева из школы № 1 выступила сразу в двух номинациях и была удостоена призовых мест. Знаменитую песню «Журавли» исполнила Стефания Трушковская из 33-й школы. Из 120 участников жюри определило 31 победителя. Отметили также 24 кураторов ребят, которые помогли своим подопечным подготовить интересные программы. Лучшие исполнители выступили на гала-концерте в канун праздника белых журавлей и были удостоены самых горячих аплодисментов и наград. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:152 Праздник поэзии в память о героях, защитивших Родину в Великой Отечественной войне, проводится по инициативе народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Именно со знаменитой песни на стихи его «Журавлей» уже в четвёртый раз в Норильске начинался городской творческий конкурс «Белые журавли». Впервые его провела библиотека семейного чтения на Солнечном проезде, 2, но со временем желающих принять участие в конкурсе стало так много, что отборочные туры и гала-концерт решили проводить в конференц-зале публичной библиотеки.В этом году «Белые журавли» по традиции прошли в двух номинациях - поэтической и песенной - для школьников и студентов, участникам было от 7 до 23 лет. В состав жюри вошли спецкор газеты «Заполярная Правда» Ирина Даниленко, член Союза писателей Таймыра Геннадий Кузнецов, преподаватели НКИ Олег Морозов и Афузя Сулейманова, звукорежиссёр Наталья Носкова, преподаватель Московской медиаакадемии Светлана Варламова и артист Заполярной драмы Сергей Назимов. Возглавил оценочную комиссию председатель Норильского городского Совета ветеранов войны и труда Валерий Шабурин. Судить выступления ребят было непросто: искренность и артистичность работ нередко вызывали слёзы. Юных участников конкурса особенно вдохновляли почётные гости - ветераны войны и труда, некоторые из которых в душевном порыве сами пели и читали стихи.Среди лучших участников особенно отметили Никиту Попкова из 32-й школы с песней «Гармошка фронтовая» и ученицу 4-й гимназии Викторию Тычкову с «Балладой о матери». Единственный номер в прозе, посвящённый блокадному Ленинграду, приготовила Ирина Зорина из 7-й гимназии, а фрагменты из «Василия Тёркина» замечательно, и каждый по-своему, прочли Андрей Ватутин из 48-й гимназии и Иван Морозов из 1-й школы. Полина Кармаева из школы № 1 выступила сразу в двух номинациях и была удостоена призовых мест. Знаменитую песню «Журавли» исполнила Стефания Трушковская из 33-й школы. Из 120 участников жюри определило 31 победителя. Отметили также 24 кураторов ребят, которые помогли своим подопечным подготовить интересные программы. Лучшие исполнители выступили на гала-концерте в канун праздника белых журавлей и были удостоены самых горячих аплодисментов и наград.Фото Ирины Даниленко