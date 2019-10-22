Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41243

22 октября 2019, 17:58



Предъявите паспорт! Норильские полицейские в результате проверки обнаружили 45 нарушений паспортного режима.

По итогам проверки обнаружено 45 нарушений паспортного режима. 15 человек привлечены к ответственности за проживание без регистрации, 21 норильчанин - за недействительные паспорта, ещё шесть - за утерю или порчу паспорта. Три человека оказались на момент проверки без документов, удостоверяющих личность. Все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Фото Марины Андриюк

Просмотров:156 Рейд был направлен на выявление людей, проживающих в Норильске без прописки и временной регистрации. Обращалось отдельное внимание на выявление случаев фиктивной регистрации граждан.По итогам проверки обнаружено 45 нарушений паспортного режима. 15 человек привлечены к ответственности за проживание без регистрации, 21 норильчанин - за недействительные паспорта, ещё шесть - за утерю или порчу паспорта. Три человека оказались на момент проверки без документов, удостоверяющих личность. Все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа.Фото Марины Андриюк