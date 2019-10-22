Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41244

22 октября 2019, 21:13



Чрезвычайное происшествие на руднике «Таймырский».

«Норникель» проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления. С 20.00 рудник работает в штатном режиме.

Просмотров:290 Сегодня в 16:30 на горизонте −1345 метров рудника «Таймырский» без признаков жизни были обнаружены три работника, сообщает пресс-служба «Норникеля». На месте происшествия работает военизированная горноспасательная часть. Создана комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия, ведётся расследование.«Норникель» проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления.С 20.00 рудник работает в штатном режиме.