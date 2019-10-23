Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41245

23 октября 2019, 10:57



«Много мебели» не получил. Пришлось идти в суд.

Горсуд удовлетворил иск заочно и обязал индивидуального предпринимателя вернуть деньги за покупку мебели, а также выплатить неустойку за просрочку исполнения требований потребителя – 6,7 тыс. рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя – 29,9 тыс., сообщается на сайте краевого Роспотребнадзора.

Просмотров:141 Норильчанин сделал заказ на сайте интернет-магазина «Много мебели». Оплатил почти 52 тысячи рублей. Получить мебель по договору доставки он должен был в течение 28 рабочих дней, однако этого не произошло. Покупатель обратился с претензией к предпринимателю с требованием расторгнуть договор и вернуть уплаченные деньги. Продавец проигнорировал обращение. Тогда норильчанин обратился в территориальный отдел Роспотребнадзора, где ему помогли подготовить иск. Кроме того, специалисты представили интересы потребителя в суде.Горсуд удовлетворил иск заочно и обязал индивидуального предпринимателя вернуть деньги за покупку мебели, а также выплатить неустойку за просрочку исполнения требований потребителя – 6,7 тыс. рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя – 29,9 тыс., сообщается на сайте краевого Роспотребнадзора.