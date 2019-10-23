Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41246

23 октября 2019, 11:25



Штормовое предупреждение: в течение дня в Норильске ожидается сильный ветер и ухудшение видимости.

Штормовое предупреждение объявили сегодня в час ночи. По прогнозу синоптиков, сегодня в городе временами небольшой снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах порывы 22-27 м/с. Температура воздуха -3…-8ºС. В связи с этим для всех школьников объявили актировку. Аэропорт работает по фактической погоде. Несколько рейсов задержаны. Автодорога Норильск-Кайеркан-Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта. Как пояснили в таймырском гидрометцентре, над Норильском действует фронтальная часть циклона. Уже завтра характер погоды изменится, порывы ветра стихнут, а осадки увеличатся. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:215 Штормовое предупреждение объявили сегодня в час ночи. По прогнозу синоптиков, сегодня в городе временами небольшой снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах порывы 22-27 м/с. Температура воздуха -3…-8ºС.В связи с этим для всех школьников объявили актировку.Аэропорт работает по фактической погоде. Несколько рейсов задержаны.Автодорога Норильск-Кайеркан-Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта.Как пояснили в таймырском гидрометцентре, над Норильском действует фронтальная часть циклона. Уже завтра характер погоды изменится, порывы ветра стихнут, а осадки увеличатся.Фото Владимира Макушкина