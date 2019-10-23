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23 октября 2019, 12:03



В канун фестиваля нового формата «Живой звук» в «Арене» открылась четвёртая международная выставка джазовой фотографии Jazz Artworks 2019.

На открытии выставки зрителей ждал сюрприз - мини-концерт, в рамках которого ведущая Инга Садовская представила норильских джазовых музыкантов Романа Карпова и Веронику Тюрину. Здесь же выступили оркестр под управлением Влада Борисова, скрипачка Анастасия Шабхарова и солистка вокальной студии Voices Анастасия Оганина. Они подарили норильчанам отличное настроение. Вернисаж предваряет фестиваль «Живой звук», который пройдет в Городском центре культуры с 24 по 27 октября. Выставка в «Арене» будет работать до его завершения. #jazzartworks #jazzphotonorilsk Фото Ирины Даниленко

Просмотров:92 Андрей Кийко – норильский фотограф, вдохновитель и один из авторов этого вернисажа, расположившегося на в атриуме «Арены» (первый этаж). Поддержал инициатора «Норникель», оказав помощь в подготовке и оформлении экспозиции, в которую вошли 78 работ 39 мастеров светописи из 13 стран мира - от России и Украины до Франции и США.На открытии выставки зрителей ждал сюрприз - мини-концерт, в рамках которого ведущая Инга Садовская представила норильских джазовых музыкантов Романа Карпова и Веронику Тюрину. Здесь же выступили оркестр под управлением Влада Борисова, скрипачка Анастасия Шабхарова и солистка вокальной студии Voices Анастасия Оганина. Они подарили норильчанам отличное настроение. Вернисаж предваряет фестиваль «Живой звук», который пройдет в Городском центре культуры с 24 по 27 октября. Выставка в «Арене» будет работать до его завершения.#jazzartworks #jazzphotonorilskФото Ирины Даниленко