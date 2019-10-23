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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
14:29 Норильчан приглашают принять участие в конкурсе «Семья года».
14:26 В Норильске возбуждено уголовное дело по факту гибели троих рабочих на руднике «Таймырский».
13:46 В Дудинке обсудили меры профилактики детской смертности.
12:18 Руководство Красноярского края выражает соболезнования родным и близким погибших горняков.
12:11 Соболезнования родным и близким горняков, погибших на руднике «Таймырский», выразила администрация Норильска и Норильский городской Совет депутатов.
12:03 В канун фестиваля нового формата «Живой звук» в «Арене» открылась четвёртая международная выставка джазовой фотографии Jazz Artworks 2019.
11:25 Штормовое предупреждение: в течение дня в Норильске ожидается сильный ветер и ухудшение видимости.
10:57 «Много мебели» не получил. Пришлось идти в суд.
21:13 Чрезвычайное происшествие на руднике «Таймырский».
17:58 Предъявите паспорт! Норильские полицейские в результате проверки обнаружили 45 нарушений паспортного режима.
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