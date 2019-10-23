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23 октября 2019, 12:11



Соболезнования родным и близким горняков, погибших на руднике «Таймырский», выразила администрация Норильска и Норильский городской Совет депутатов.

Смерть шахтёров при исполнении трудовых обязанностей всегда вызывает потрясение. Невозможно представить боль родных и близких, когда их муж, отец или брат не поднимается после смены на поверхность и не возвращается домой. Нет ни одного норильчанина, который остался бы равнодушен к трагедии. Поэтому гибель горняков – это наша общая потеря. Скорбим вместе с близкими погибших» - говорится в соболезновании.

Просмотров:262 «Страшная трагедия, произошедшая 22 октября, унесла жизни заместителя главного механика Сергея Куликова, старшего специалиста проектного офиса Кирилла Кириллова и горного мастера Евгения Квасова.Смерть шахтёров при исполнении трудовых обязанностей всегда вызывает потрясение. Невозможно представить боль родных и близких, когда их муж, отец или брат не поднимается после смены на поверхность и не возвращается домой. Нет ни одного норильчанина, который остался бы равнодушен к трагедии.Поэтому гибель горняков – это наша общая потеря. Скорбим вместе с близкими погибших» - говорится в соболезновании.