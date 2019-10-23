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23 октября 2019, 12:18



Руководство Красноярского края выражает соболезнования родным и близким погибших горняков.

«22 октября на руднике «Таймырский» в результате нештатной ситуации погибли и пострадали несколько человек. Это несчастье болью отозвалось в сердцах норильчан, всех жителей Красноярского края. Скорбим вместе с семьями горняков, понесшими невосполнимую утрату. Уверены, что это горькое событие послужит важным уроком в деле обеспечения безопасности труда на предприятиях края» - говорится в обращении.

Просмотров:105 Губернатор Красноярского края, депутаты Законодательного собрания, администрация губернатора края, правительство края выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагического происшествия в Норильске.«22 октября на руднике «Таймырский» в результате нештатной ситуации погибли и пострадали несколько человек. Это несчастье болью отозвалось в сердцах норильчан, всех жителей Красноярского края. Скорбим вместе с семьями горняков, понесшими невосполнимую утрату. Уверены, что это горькое событие послужит важным уроком в деле обеспечения безопасности труда на предприятиях края» - говорится в обращении.