Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41250

23 октября 2019, 13:46



В Дудинке обсудили меры профилактики детской смертности.

Главный врач Таймырской межрайонной больницы Наталья Морозова доложила, что в 2019 году уровень детской смертности в районе остаётся на достаточно высоком уровне. Она также ознакомила участников заседания с актами расследований произошедших трагедий. Основными причинами смерти детей являются врождённые патологии развития, безответственное отношение родителей к здоровью детей и несчастные случаи, произошедшие из-за их халатности и невнимательности. Члены совета приняли информацию к сведению и решили, что теперь не реже раза в месяц Таймырской межрайонной больнице будут предоставлять вездеходный транспорт для медицинского патронажа детей оленеводов дошкольного возраста, проживающих в тундре. Из Таймырской межрайонной больницы теперь будут выписывать новорождённых детей только после разрешения совета по защите прав несовершеннолетних. Планируется также возобновить практику приглашения работников загса в учреждения здравоохранения для оформления документов регистрации новорождённых, матери которых проживают в посёлках. Также в состав координационного совета будут включены заместители глав муниципальных образований, представителей прокуратуры и следственного комитета муниципального района. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:56 В заполярной столице прошло заседание координационного совета по профилактике детской смертности на территории Таймыра, участие в котором приняли руководители муниципального района, представители прокуратуры, системы здравоохранения, образования, культуры и другие. Они обсудили произошедшие в этом году случаи младенческой и детской смертности, выяснили их причины и внесли предложения по проведению комплекса мер по их предотвращению.Главный врач Таймырской межрайонной больницы Наталья Морозова доложила, что в 2019 году уровень детской смертности в районе остаётся на достаточно высоком уровне. Она также ознакомила участников заседания с актами расследований произошедших трагедий.Основными причинами смерти детей являются врождённые патологии развития, безответственное отношение родителей к здоровью детей и несчастные случаи, произошедшие из-за их халатности и невнимательности.Члены совета приняли информацию к сведению и решили, что теперь не реже раза в месяц Таймырской межрайонной больнице будут предоставлять вездеходный транспорт для медицинского патронажа детей оленеводов дошкольного возраста, проживающих в тундре.Из Таймырской межрайонной больницы теперь будут выписывать новорождённых детей только после разрешения совета по защите прав несовершеннолетних.Планируется также возобновить практику приглашения работников загса в учреждения здравоохранения для оформления документов регистрации новорождённых, матери которых проживают в посёлках.Также в состав координационного совета будут включены заместители глав муниципальных образований, представителей прокуратуры и следственного комитета муниципального района.Фото Владимира Макушкина