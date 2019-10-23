Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41251

23 октября 2019, 14:26



В Норильске возбуждено уголовное дело по факту гибели троих рабочих на руднике «Таймырский».

По предварительной версии следствия, 22 октября в вечернее время на руднике «Таймырский» двое работников предприятия направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1345 метров для проверки состояния объекта. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. Когда на связь перестали выходить все трое, в выработку отправилась группа, которая обнаружила тела мужчин без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом. Возраст погибших - 40, 45 и 49 лет. В ходе предварительного расследования уголовного дела проведён осмотр места происшествия, назначены медицинские судебные экспертизы тел погибших, запрошена техническая документация на предприятии. Сегодня проводятся допросы свидетелей и очевидцев, в том числе работников рудника, допросы сотрудников военизированного горноспасательного отряда. Расследование уголовного дела продолжается.

Просмотров:722 Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 216 УК РФ - нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц.По предварительной версии следствия, 22 октября в вечернее время на руднике «Таймырский» двое работников предприятия направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1345 метров для проверки состояния объекта. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. Когда на связь перестали выходить все трое, в выработку отправилась группа, которая обнаружила тела мужчин без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом. Возраст погибших - 40, 45 и 49 лет.В ходе предварительного расследования уголовного дела проведён осмотр места происшествия, назначены медицинские судебные экспертизы тел погибших, запрошена техническая документация на предприятии.Сегодня проводятся допросы свидетелей и очевидцев, в том числе работников рудника, допросы сотрудников военизированного горноспасательного отряда.Расследование уголовного дела продолжается.