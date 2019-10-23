Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41252

23 октября 2019, 14:29



Норильчан приглашают принять участие в конкурсе «Семья года».

В этом году объявлено шесть номинаций: «Многодетная семья», «Студенческая семья», «Бизнес-семья», «Спортивная семья», «Семья – хранитель традиций» и «Семейная династия». Для участия необходимо заполнить заявку и согласие на обработку данных, прикрепить видеоролик не длиннее трёх минут в форматах avi, flv, MP4 с самопрезентацией своей семьи соответствующих теме номинации. Отправить материалы можно на почту irena_po@bk.ru с пометкой в теме «Конкурс» и указанием номинации для участия. Работы принимаются с 22 октября по 8 декабря. Победители будут определены 20 декабря на фестивале - каждый получит гарантированный приз - сертификат в магазин бытовой техники.

Просмотров:148 Конкурс организуется в рамках фестиваля молодых семей «Тёплый» совместно с краевым Дворцом молодёжи в рамках спецпроекта «Молодые семьи».В этом году объявлено шесть номинаций: «Многодетная семья», «Студенческая семья», «Бизнес-семья», «Спортивная семья», «Семья – хранитель традиций» и «Семейная династия».Для участия необходимо заполнить заявку и согласие на обработку данных, прикрепить видеоролик не длиннее трёх минут в форматах avi, flv, MP4 с самопрезентацией своей семьи соответствующих теме номинации.Отправить материалы можно на почту irena_po@bk.ru с пометкой в теме «Конкурс» и указанием номинации для участия.Работы принимаются с 22 октября по 8 декабря. Победители будут определены 20 декабря на фестивале - каждый получит гарантированный приз - сертификат в магазин бытовой техники.