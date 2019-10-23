Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41253

23 октября 2019, 15:02



Норильчане участвуют в розыгрыше Кубка Казани по мини-футболу.

В группе А, в которую попали норильчане, уже сыграны все матчи. Уступив московскому ЦСКА и саратовской «СШОР-14-Волга» с одинаковым счётом 2:3, северяне взяли вверх над «Стартом» из Елабуги – 9:2. Таким образом, заняв в своей группе третье место, норильчане встретились с неудачником группы В – «Сибиряком» (Новосибирск). Обыграв соперника со счетом 4:1, сегодня они проведут заключительную встречу за пятое место в турнире против команды «Звёздочка» из Северодвинска. Добавим, что в финал турнира вышли ДЮСШ №2 (Троицк) и СШОР-14 (Саратов). Фото организаторов турнира

Просмотров:136 Соревнования в столице Татарстана проходят в эти дни, наши юноши из спортивной школы №6 выступают в возрастной группе 2004 года рождения. Их соперники – команды из Москвы, Ярославля, Новосибирска, Саратова, Северодвинска и Елабуги.В группе А, в которую попали норильчане, уже сыграны все матчи. Уступив московскому ЦСКА и саратовской «СШОР-14-Волга» с одинаковым счётом 2:3, северяне взяли вверх над «Стартом» из Елабуги – 9:2. Таким образом, заняв в своей группе третье место, норильчане встретились с неудачником группы В – «Сибиряком» (Новосибирск). Обыграв соперника со счетом 4:1, сегодня они проведут заключительную встречу за пятое место в турнире против команды «Звёздочка» из Северодвинска.Добавим, что в финал турнира вышли ДЮСШ №2 (Троицк) и СШОР-14 (Саратов).Фото организаторов турнира