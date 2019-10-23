Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41254

23 октября 2019, 15:08



Рой Джонс - младший прилетел в Красноярск.

Звезду мирового спорта в аэропорту встретили министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, исполнительный директор Фонда развития регионов России Кирилл Тимофеев, президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский Лес» Алексей Желнеев, журналисты. Увидеть своего кумира приехали и юные боксёры – воспитанники спортивных школ. «Приезд звезды мировой величины в первую очередь оказывает большое влияние на популяризацию бокса среди наших ребятишек, увлечённых этим видом спорта. Я абсолютно уверен, что сегодняшний визит легенды мирового бокса даст импульс к развитию спорта в крае. Интерес к проекту колоссальный, ажиотаж большой. Около 400 ребят прислали свои заявки с видеозаписью тренировок, из них команда тренеров вместе с Роем Джонсом отобрали 100 человек. Это мальчишки из Красноярска, Норильска, Ачинска, Канска, Минусинска. Организаторы проекта помогают участникам в том числе добраться до места проведения мероприятия. Мы, как министерство спорта края, приветствуем подобные проекты и сделаем все возможное, чтобы получить от него максимальный эффект для развития детского бокса», – отметил министр спорта края Павел Ростовцев. Напомним, социальный проект «Путь к абсолютной победе» стартовал 15 сентября 2019 года в Красноярском крае и Иркутской области. В течение месяца боксеры в возрасте от 10 до 17 лет для участия в конкурсе должны были прислать видеоролики, которые характеризовали их опыт и навыки. От Норильска были отобраны пять спортсменов. Кто войдет в команду Роя, экс-чемпион мира определит лично в ходе финала проекта, который состоится 25 октября в Доме спорта имени Михаила Дворкина. Проект реализуется при поддержке Фонда развития регионов России +7 и Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес».

Просмотров:148 Сегодня в Красноярск прилетел Рой Джонс - младший – легенда мирового бокса. В столице края известный спортсмен проведет финал своего социального проекта «Путь к абсолютной победе», который пройдёт 25 октября в Доме спорта имени Михаила Дворкина, сообщается на официальном портале Красноярского края.Звезду мирового спорта в аэропорту встретили министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, исполнительный директор Фонда развития регионов России Кирилл Тимофеев, президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский Лес» Алексей Желнеев, журналисты. Увидеть своего кумира приехали и юные боксёры – воспитанники спортивных школ.«Приезд звезды мировой величины в первую очередь оказывает большое влияние на популяризацию бокса среди наших ребятишек, увлечённых этим видом спорта. Я абсолютно уверен, что сегодняшний визит легенды мирового бокса даст импульс к развитию спорта в крае. Интерес к проекту колоссальный, ажиотаж большой. Около 400 ребят прислали свои заявки с видеозаписью тренировок, из них команда тренеров вместе с Роем Джонсом отобрали 100 человек. Это мальчишки из Красноярска, Норильска, Ачинска, Канска, Минусинска. Организаторы проекта помогают участникам в том числе добраться до места проведения мероприятия. Мы, как министерство спорта края, приветствуем подобные проекты и сделаем все возможное, чтобы получить от него максимальный эффект для развития детского бокса», – отметил министр спорта края Павел Ростовцев.Напомним, социальный проект «Путь к абсолютной победе» стартовал 15 сентября 2019 года в Красноярском крае и Иркутской области. В течение месяца боксеры в возрасте от 10 до 17 лет для участия в конкурсе должны были прислать видеоролики, которые характеризовали их опыт и навыки. От Норильска были отобраны пять спортсменов. Кто войдет в команду Роя, экс-чемпион мира определит лично в ходе финала проекта, который состоится 25 октября в Доме спорта имени Михаила Дворкина.Проект реализуется при поддержке Фонда развития регионов России +7 и Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес».