Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41255

23 октября 2019, 15:48



В марте 2020 года в Красноярске пройдут этапы Кубка мира по фристайлу.

Этот спорткомплекс включает в себя семь спортивных объектов и пять трасс для сноубординга, ски-слоупстайлу, ски-кроссу, а также трассы для акробатики, могула, ски-хафпайпа, параллельных дисциплин сноуборда. По уровню оснащения и технологичности это единственный подобный объект за Уралом и второй в России. Всего, согласно календарю Международной федерации лыжного спорта FIS, Россия примет шесть этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплинах акробатика, могул и ски-кросс. Первые состязания начнутся в январе - Москва и Санкт-Петербург проведут два этапа по акробатике. В феврале участников соревнований по ски-кроссу примет Челябинская область. Заключительные этапы Кубка мира пройдут 7 и 8 марта в Красноярске. Фото с официального сайта Универсиады-2019

Просмотров:132 Соревнования по акробатике и могулу пройдут на трассах кластера «Сопка» - одного из спортивных объектов зимней Универсиады-2019.Этот спорткомплекс включает в себя семь спортивных объектов и пять трасс для сноубординга, ски-слоупстайлу, ски-кроссу, а также трассы для акробатики, могула, ски-хафпайпа, параллельных дисциплин сноуборда. По уровню оснащения и технологичности это единственный подобный объект за Уралом и второй в России.Всего, согласно календарю Международной федерации лыжного спорта FIS, Россия примет шесть этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплинах акробатика, могул и ски-кросс. Первые состязания начнутся в январе - Москва и Санкт-Петербург проведут два этапа по акробатике. В феврале участников соревнований по ски-кроссу примет Челябинская область. Заключительные этапы Кубка мира пройдут 7 и 8 марта в Красноярске.Фото с официального сайта Универсиады-2019