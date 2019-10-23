Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41256

23 октября 2019, 15:50



Зеленеет Севморпуть. Завершился переход по Северному морскому пути двух крупнотоннажных танкеров на сжиженном природном газе.

Использование сжиженного природного газа в качестве судового топлива позволяет существенно снизить антропогенное воздействие на окружающую среду, что особенно важно при эксплуатации судов в условиях хрупкой экосистемы Арктического региона. При высоком спросе на транзитные перевозки по Севморпути летом использование судов на газе значительно снижает как вредное воздействие на экологию, так и расходы судовладельца. «Зелёная» серия крупнотоннажных нефтеналивных танкеров компании «Совкомфлот» состоит из шести судов. Все танкеры приняты в эксплуатацию в 2018-2019 годах, головное судно серии – «Проспект Гагарина». Судовладелец планирует и дальше последовательно внедрять в практику арктического судоходства перевозки грузов крупнотоннажными танкерами с использованием экологически более чистого газомоторного топлива, сообщает пресс-служба «Совкомфлота».

Просмотров:147 Суда «Менделеевский проспект» и «Ломоносовский проспект» в период летней навигации прошли по Севморпути из порта Приморск в Китай. В ходе рейса топливные системы танкера, как и остальные узлы и механизмы, показали высокую надёжность в работе.Использование сжиженного природного газа в качестве судового топлива позволяет существенно снизить антропогенное воздействие на окружающую среду, что особенно важно при эксплуатации судов в условиях хрупкой экосистемы Арктического региона. При высоком спросе на транзитные перевозки по Севморпути летом использование судов на газе значительно снижает как вредное воздействие на экологию, так и расходы судовладельца.«Зелёная» серия крупнотоннажных нефтеналивных танкеров компании «Совкомфлот» состоит из шести судов. Все танкеры приняты в эксплуатацию в 2018-2019 годах, головное судно серии – «Проспект Гагарина». Судовладелец планирует и дальше последовательно внедрять в практику арктического судоходства перевозки грузов крупнотоннажными танкерами с использованием экологически более чистого газомоторного топлива, сообщает пресс-служба «Совкомфлота».