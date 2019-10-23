Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41257

23 октября 2019, 15:52



Арктика наша. Министерство обороны России подготовило для комиссии ООН исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.

«На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами нашей делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля», - рассказал вице-премьер. Министерством обороны были проведены дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. Эксперты полагают, что этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования заявки России на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана. Россия направила в международную организацию соответствующую заявку ещё в августе 2015-го. С тех прошло 11 заседаний, обращение отклонили. Следующее должно состояться в феврале 2020-го года.

Просмотров:154 Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Юрия Борисова.«На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами нашей делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля», - рассказал вице-премьер.Министерством обороны были проведены дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. Эксперты полагают, что этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования заявки России на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года.Согласно Конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана. Россия направила в международную организацию соответствующую заявку ещё в августе 2015-го. С тех прошло 11 заседаний, обращение отклонили. Следующее должно состояться в феврале 2020-го года.