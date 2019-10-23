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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:14 Состояние кровли на Севастопольской, 2, контролирует управляющая компания. Пока не снято штормовое предупреждение, чинить её нельзя.
17:58 Суд принял важное решение по поводу отгулов для работающих россиян.
17:00 Президент изменил правила выплаты зарплаты в России.
16:59 В России день бабушек и дедушек отмечается 28 октября. По этому поводу в библиотеке на Солнечном проезде, 2, устроят для них Осенний маскарад поэзии.
16:54 В краевом центре стартовал исторический форум, посвящённый Енисейской Сибири.
16:52 Руководство «Норникеля» прокомментировало трагедию на «Таймырском».
16:04 Красноярский губернатор распорядился снизить рост взносов на капремонт в два раза.
15:53 В своём привычном круглосуточном режиме телефон доверия заработает с нового года.
15:52 Арктика наша. Министерство обороны России подготовило для комиссии ООН исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.
15:50 Зеленеет Севморпуть. Завершился переход по Северному морскому пути двух крупнотоннажных танкеров на сжиженном природном газе.
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