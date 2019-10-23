Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41258

23 октября 2019, 15:53



В своём привычном круглосуточном режиме телефон доверия заработает с нового года.



Просмотров:152 Сейчас телефон доверия экстренной психологической помощи населению работает только днём, с 9 до 17 и в будние дни. Связано это с переходом на новую форму работы специалистов телефона доверия. Юридические процедуры завершатся к 1 января 2020 года, и городской телефон доверия вновь заработает в круглосуточном режиме. Напомним, номер телефона экстренной психологической помощи населению +7 (3919) 43-70-77, теперь появился и дополнительный, на который будет удобно звонить с сотовых телефонов, - 8-913-495-97-64. Звонки на номера анонимные и бесплатные.