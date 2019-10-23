Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41258
23 октября 2019, 15:53

В своём привычном круглосуточном режиме телефон доверия заработает с нового года.


Сейчас телефон доверия экстренной психологической помощи населению работает только днём, с 9 до 17 и в будние дни. Связано это с переходом на новую форму работы специалистов телефона доверия. Юридические процедуры завершатся к 1 января 2020 года, и городской телефон доверия вновь заработает в круглосуточном режиме. Напомним, номер телефона экстренной психологической помощи населению +7 (3919) 43-70-77, теперь появился и дополнительный, на который будет удобно звонить с сотовых телефонов, - 8-913-495-97-64. Звонки на номера анонимные и бесплатные.

Просмотров:152
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 23 октября 2019 
18:14   Состояние кровли на Севастопольской, 2, контролирует управляющая компания. Пока не снято штормовое предупреждение, чинить её нельзя. 17:58   Суд принял важное решение по поводу отгулов для работающих россиян.
17:00   Президент изменил правила выплаты зарплаты в России. 16:59   В России день бабушек и дедушек отмечается 28 октября. По этому поводу в библиотеке на Солнечном проезде, 2, устроят для них Осенний маскарад поэзии.
16:54   В краевом центре стартовал исторический форум, посвящённый Енисейской Сибири. 16:52   Руководство «Норникеля» прокомментировало трагедию на «Таймырском».
16:04   Красноярский губернатор распорядился снизить рост взносов на капремонт в два раза. 15:53   В своём привычном круглосуточном режиме телефон доверия заработает с нового года.
15:52   Арктика наша. Министерство обороны России подготовило для комиссии ООН исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана. 15:50   Зеленеет Севморпуть. Завершился переход по Северному морскому пути двух крупнотоннажных танкеров на сжиженном природном газе.
15:48   В марте 2020 года в Красноярске пройдут этапы Кубка мира по фристайлу. 15:08   Рой Джонс - младший прилетел в Красноярск.
15:02   Норильчане участвуют в розыгрыше Кубка Казани по мини-футболу. 14:29   Норильчан приглашают принять участие в конкурсе «Семья года».
14:26   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту гибели троих рабочих на руднике «Таймырский». 13:46   В Дудинке обсудили меры профилактики детской смертности.
12:18   Руководство Красноярского края выражает соболезнования родным и близким погибших горняков. 12:11   Соболезнования родным и близким горняков, погибших на руднике «Таймырский», выразила администрация Норильска и Норильский городской Совет депутатов.
12:03   В канун фестиваля нового формата «Живой звук» в «Арене» открылась четвёртая международная выставка джазовой фотографии Jazz Artworks 2019. 11:25   Штормовое предупреждение: в течение дня в Норильске ожидается сильный ветер и ухудшение видимости.
10:57   «Много мебели» не получил. Пришлось идти в суд.

 22 октября 2019 
21:13   Чрезвычайное происшествие на руднике «Таймырский». 17:58   Предъявите паспорт! Норильские полицейские в результате проверки обнаружили 45 нарушений паспортного режима.
17:46   Сегодня в России отмечают День белых журавлей, а в публичной библиотеке подвели итоги одноимённого конкурса. 17:08   В Кайеркане впервые пройдет фестиваль творчества детей и молодёжи Teenfest.
17:01   Игроки МФК «Норильский никель» готовятся к очередным матчам чемпионата и Кубка страны. 16:50   За девять месяцев этого года 433 норильчанина получили автомобильный опознавательный знак «Инвалид».
16:49   В Красноярске обсудили вопросы сохранения таймырской популяции дикого северного оленя. 16:22   В Музее Норильска чествовали волонтёров и факелоносцев зимней Универсиады - 2019. Факел эстафеты огня передали на вечное хранение городу.
16:20   Почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду. 16:13   Подозреваемые в нарушении техники безопасности на золотом прииске в Курагинском районе арестованы.
15:44   Увеличилась продолжительность жизни россиян за восемь месяцев текущего года. 15:43   Образование в Красноярском крае выросло в цене.
15:42   Росприроднадзор планирует проверить дамбы России. 15:42   Норильчане выступили на турнире по греко-римской борьбе памяти Александра Кизима.
15:37   Заморозки и снегопады активизировали работу подрядчиков, занимающихся посыпкой улиц. 14:38   Министерство здравоохранения РФ начинает модернизацию поликлиник в первичном звене.
13:04   Норильск готовится к проведению Дня памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. 13:04   Сотрудница Музея Норильска Лариса Коробеина стала победителем конкурса «Музейный десант».
12:57   «Норникель» рассказал на международной выставке «Технофорум-2019» о технологиях. 12:45   Норильчане приняли участие в краевом чемпионате по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
11:57   Дмитрий Свиридов: «Дышать в Норильске стало легче». 10:41   Дмитрий Пристансков: «Решение задач национального масштаба невозможно без активного участия большого бизнеса».

 21 октября 2019 
17:16   Авиакомпания NordStar внедрила новый сервис для пассажиров, регистрирующихся на рейс онлайн на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru. 17:03   Руководитель «Заповедников Таймыра» выступил на международной конференции в Сочи.
17:00   Уникальное оборудование для испытаний стройматериалов в экстремальных условиях появилось в СФУ. 16:50   Для россиян отменили бумажные документы на поверку счётчиков.
16:34   Норильчан приглашают протестироваться на склонность к предпринимательской деятельности. 16:33   Музеи Норильска готовятся к Ночи искусств.
16:30   В Норильске появилась самая северная школа паркура.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх