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23 октября 2019, 16:04



Красноярский губернатор распорядился снизить рост взносов на капремонт в два раза.

Ранее появилась информация, что с 1 января 2020 года рост взносов на капремонт составит 14%. Это значит, что жители Красноярска вместо 7,8 рубля за квадратный метр платили бы 8,9 рубля. С ростом в 7% плата составит 8,35 рубля. Таким образом, за квартиру в 50 квадратных метров нужно будет ежемесячно платить около 420 рублей (сейчас плата за такой метраж составляет 390 рублей). Поручение о пересмотре роста тарифов передано правительству Красноярского края. Фото Ирины Яринской

Просмотров:185 Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился снизить рост взносов на капитальный ремонт в два раза — вместо 14% тарифы вырастут на 7%. Сообщение об этом размещено на официальном сайте правительства региона.Ранее появилась информация, что с 1 января 2020 года рост взносов на капремонт составит 14%. Это значит, что жители Красноярска вместо 7,8 рубля за квадратный метр платили бы 8,9 рубля. С ростом в 7% плата составит 8,35 рубля.Таким образом, за квартиру в 50 квадратных метров нужно будет ежемесячно платить около 420 рублей (сейчас плата за такой метраж составляет 390 рублей).Поручение о пересмотре роста тарифов передано правительству Красноярского края.Фото Ирины Яринской