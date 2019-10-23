Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41260

23 октября 2019, 16:52



Руководство «Норникеля» прокомментировало трагедию на «Таймырском».

- Вчера, 22 октября, около 17 часов, в одной из тупиковых выработок рудника «Таймырский» были обнаружены без признаков жизни три наших работника. Погибли три руководителя - это исполняющий обязанности главного механика шахты Сергей Куликов, работник проектного офиса, специалист Кирилл Кириллов и горный мастер Евгений Квасов. Все трое были достаточно опытными специалистами. При выходе на место происшествия установлено, что трагедия не связана с горно-геологическими условиями и технологическими процессами. Выработка была тупиковая, давно бездействующая, и люди, по всей видимости, получили удушье от недостатка кислорода. Все пробы, которые на сегодняшний момент были взяты, по предварительным данным показывают, что ни газов от двигателей внутреннего сгорания, ни газов от производства взрывных работ в выработке не было. Компания приносит свои соболезнования семьям, и сделает все необходимое, чтобы их поддержать. Создана комиссия, ведётся расследование под руководством Ростехнадзора. Также создана внутренняя комиссия, которая будет расследовать причины и обстоятельства случившегося. Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин дополнил: - В первую очередь, я хотел бы выразить искренние соболезнования семьям и близким горняков, погибших на руднике «Таймырский». Гибель людей - это невосполнимая утрата. Сочувствуем всем, кто потерял своих родных, друзей и коллег. В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия по выяснению причин происшествия. Все расходы по захоронению, в том числе расходы по вывозу тел погибших, проезду членов семьи к месту захоронения и обратно, будут оплачены за счёт средств компании. По результатам расследования будут произведены выплаты в размере до двух миллионов рублей. Также компания «Норникель» выплатит всю полагающуюся по законодательству и коллективному договору материальную помощь. Кроме того, семьям погибших будет оказана дополнительная материальная поддержка от Заполярного филиала «Норникеля». Фото Ирины Яринской

Просмотров:376 Первый вице-президент, операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко относительно происшествия на руднике «Таймырский» сообщил:- Вчера, 22 октября, около 17 часов, в одной из тупиковых выработок рудника «Таймырский» были обнаружены без признаков жизни три наших работника. Погибли три руководителя - это исполняющий обязанности главного механика шахты Сергей Куликов, работник проектного офиса, специалист Кирилл Кириллов и горный мастер Евгений Квасов. Все трое были достаточно опытными специалистами.При выходе на место происшествия установлено, что трагедия не связана с горно-геологическими условиями и технологическими процессами. Выработка была тупиковая, давно бездействующая, и люди, по всей видимости, получили удушье от недостатка кислорода.Все пробы, которые на сегодняшний момент были взяты, по предварительным данным показывают, что ни газов от двигателей внутреннего сгорания, ни газов от производства взрывных работ в выработке не было.Компания приносит свои соболезнования семьям, и сделает все необходимое, чтобы их поддержать. Создана комиссия, ведётся расследование под руководством Ростехнадзора. Также создана внутренняя комиссия, которая будет расследовать причины и обстоятельства случившегося.Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин дополнил:- В первую очередь, я хотел бы выразить искренние соболезнования семьям и близким горняков, погибших на руднике «Таймырский». Гибель людей - это невосполнимая утрата. Сочувствуем всем, кто потерял своих родных, друзей и коллег.В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия по выяснению причин происшествия.Все расходы по захоронению, в том числе расходы по вывозу тел погибших, проезду членов семьи к месту захоронения и обратно, будут оплачены за счёт средств компании. По результатам расследования будут произведены выплаты в размере до двух миллионов рублей. Также компания «Норникель» выплатит всю полагающуюся по законодательству и коллективному договору материальную помощь. Кроме того, семьям погибших будет оказана дополнительная материальная поддержка от Заполярного филиала «Норникеля».Фото Ирины Яринской