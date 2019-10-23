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23 октября 2019, 16:54



В краевом центре стартовал исторический форум, посвящённый Енисейской Сибири.

Сегодня в конгресс-холле СФУ в Красноярске открылся седьмой Сибирский исторический форум. Его темой стала история Енисейской Сибири. Как сообщает «Наш Красноярский край», губернатор Александр Усс, открывая мероприятие, поприветствовал участников: красноярцев, гостей из других регионов страны и зарубежья, учёных, историков, археологов и молодых исследователей. Глава региона отметил, что форум является единственным мероприятием такого класса за Уралом. Председатель Законодательного собрания Дмитрий Свиридов, выступая на открытии, назвал форум значимым. Он подчеркнул, что темы, заявленные на форуме, не только актуальны, но и очень интересны. Форум продолжит свою работу до 25 октября, за это время большое внимание будет уделено истории и современности приенисейского региона, его роли в освоении восточных территорий России и Северного морского пути, развитию городов, архитектуре, культуре и экономике Енисейской Сибири. В программе: научно-практическая конференция, круглые столы, диспуты, мастер-классы, публичные лекции. В конгресс-холле СФУ, в рамках форума, представлены выставочные экспозиции. Добавим, в числе организаторов форума министр науки и высшего образования России, представители органов исполнительной власти края, институт истории Сибирского отделения РАН, институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН, Сибирский федеральный университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, красноярское краевое отделение всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Фото Олега Кузьмина / gnkk.ru

Просмотров:135 Сегодня в конгресс-холле СФУ в Красноярске открылся седьмой Сибирский исторический форум. Его темой стала история Енисейской Сибири. Как сообщает «Наш Красноярский край», губернатор Александр Усс, открывая мероприятие, поприветствовал участников: красноярцев, гостей из других регионов страны и зарубежья, учёных, историков, археологов и молодых исследователей. Глава региона отметил, что форум является единственным мероприятием такого класса за Уралом. Председатель Законодательного собрания Дмитрий Свиридов, выступая на открытии, назвал форум значимым. Он подчеркнул, что темы, заявленные на форуме, не только актуальны, но и очень интересны.Форум продолжит свою работу до 25 октября, за это время большое внимание будет уделено истории и современности приенисейского региона, его роли в освоении восточных территорий России и Северного морского пути, развитию городов, архитектуре, культуре и экономике Енисейской Сибири. В программе: научно-практическая конференция, круглые столы, диспуты, мастер-классы, публичные лекции. В конгресс-холле СФУ, в рамках форума, представлены выставочные экспозиции.Добавим, в числе организаторов форума министр науки и высшего образования России, представители органов исполнительной власти края, институт истории Сибирского отделения РАН, институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН, Сибирский федеральный университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, красноярское краевое отделение всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».Фото Олега Кузьмина / gnkk.ru