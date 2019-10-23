Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41262

23 октября 2019, 16:59



В России день бабушек и дедушек отмечается 28 октября. По этому поводу в библиотеке на Солнечном проезде, 2, устроят для них Осенний маскарад поэзии.

Фото Ирины Вороновой

Просмотров:139 Это будет праздник проводов осени для пожилых норильчан. Интересно, что посвящается он и 205-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, который, как известно, обожал свою бабушку. За чаепитием пойдёт разговор о творчестве великого поэта России, его стихи прозвучат с экрана в исполнении известных артистов нашей страны. Прочесть любимые строки смогут и все желающие. Почётным гостем станет норильская поэтесса Татьяна Шайбулатова. Гости также познакомятся с выставкой «Поэзии чудесный гений», которая представит десятки изданий и публикаций разных лет, посвященных жизни и творчеству поэта. Праздник для всех желающих начнётся в воскресенье 27 октября в 15 часов.Фото Ирины Вороновой