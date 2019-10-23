Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41263

23 октября 2019, 17:00



Президент изменил правила выплаты зарплаты в России.

Отмечается, что теперь бухгалтеры компаний и предприятий должны проставлять в платёжных поручениях специальные коды. Президент утвердил новое правило, согласно которому в документах на выдачу зарплаты теперь необходимо проставлять специальный код вида дохода. Нововведение необходимо для того, чтобы банки понимали, с каких полученных работником доходов можно удерживать денежные средства, например, при списании долгов, а какие трогать нельзя. Поправки вступят в силу с 1 июня 2020 года. Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы поддержали проект, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен. В следующем году МРОТ повысится на 850 рублей, таким образом, его размер составит 12 130 рублей. В Норильске МРОТ сегодня составляет 29 328 рублей, с учётом региональной надбавки получится 31 527 рублей.

Просмотров:266 Президент России подписал новый закон, изменив правила выплаты заработной платы в стране, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на журнал «Главбух».Отмечается, что теперь бухгалтеры компаний и предприятий должны проставлять в платёжных поручениях специальные коды.Президент утвердил новое правило, согласно которому в документах на выдачу зарплаты теперь необходимо проставлять специальный код вида дохода. Нововведение необходимо для того, чтобы банки понимали, с каких полученных работником доходов можно удерживать денежные средства, например, при списании долгов, а какие трогать нельзя.Поправки вступят в силу с 1 июня 2020 года.Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы поддержали проект, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен. В следующем году МРОТ повысится на 850 рублей, таким образом, его размер составит 12 130 рублей. В Норильске МРОТ сегодня составляет 29 328 рублей, с учётом региональной надбавки получится 31 527 рублей.