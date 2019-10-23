Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41264

23 октября 2019, 17:58



Суд принял важное решение по поводу отгулов для работающих россиян.

Мужчина обратился в суд, однако решение было на стороне работодателя. Сразу несколько инстанций подтвердили: дополнительные дни отдыха не равнозначны отпуску. «Это значит, что руководитель не обязан оплачивать отгулы, когда служащий увольняется. Выплата компенсации остаётся на усмотрение работодателя», – резюмируют эксперты.

Просмотров:181 В качестве примера приводится история мужчины, который за период своей работы в компании накопил несколько отгулов. Он неоднократно выходил на работу в выходной, но вместо двойной оплаты предпочёл зачесть это себе в отгулы, которые можно было бы использовать позже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на журнал «Зарплата». Однако через некоторое время мужчина уволился по собственному желанию. И хотел за накопленные отгулы получить денежную компенсацию. Тем временем работодатель оплатил ему лишь неиспользованный отпуск, а отгулы попросту «сгорели».Мужчина обратился в суд, однако решение было на стороне работодателя. Сразу несколько инстанций подтвердили: дополнительные дни отдыха не равнозначны отпуску.«Это значит, что руководитель не обязан оплачивать отгулы, когда служащий увольняется. Выплата компенсации остаётся на усмотрение работодателя», – резюмируют эксперты.