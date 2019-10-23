Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41265

23 октября 2019, 18:14



Состояние кровли на Севастопольской, 2, контролирует управляющая компания. Пока не снято штормовое предупреждение, чинить её нельзя.

Кровлю с дома на Севастопольской, 2, ветром сорвало ближе к утру 23 октября. По оперативной информации УК «ЖКС», в чьей зоне ответственности находится дом, сейчас проводится служебная проверка. Специалисты выясняют площадь повреждений. Пока не снято штормовое предупреждение, рабочие могут только контролировать, не представляет ли оставшаяся кровля угрозы для горожан. После того, как метель стихнет, можно будет приступать к её ремонту. В этом году капитально крышу не ремонтировали, этот дом включён в план капремонтов на 2026-2028 годы. Однако собственники могут инициировать собрание и потребовать сделать ремонт раньше. Тем более если по итогам нынешней проверки на это будет техническое обоснование. Фото очевидцев

Просмотров:151 По информации управления по делам ГОиЧС администрации города, на территории Норильска сохраняется штормовое предупреждение по сильному ветру, объявленное с 1.00 23 октября.Кровлю с дома на Севастопольской, 2, ветром сорвало ближе к утру 23 октября. По оперативной информации УК «ЖКС», в чьей зоне ответственности находится дом, сейчас проводится служебная проверка. Специалисты выясняют площадь повреждений. Пока не снято штормовое предупреждение, рабочие могут только контролировать, не представляет ли оставшаяся кровля угрозы для горожан. После того, как метель стихнет, можно будет приступать к её ремонту.В этом году капитально крышу не ремонтировали, этот дом включён в план капремонтов на 2026-2028 годы. Однако собственники могут инициировать собрание и потребовать сделать ремонт раньше. Тем более если по итогам нынешней проверки на это будет техническое обоснование.Фото очевидцев