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24 октября 2019, 12:40



«Ушёл по Енисею до Карского моря и не вернулся»: разыскивается пенсионер-путешественник с собакой.

Последний раз мужчину видели на улице Баумана около его дома. Он собирался отправиться в экспедицию по Енисею, планируя дойти до Карского моря, а затем взять курс на архипелаг Северная Земля. С ним вместе был его пёс — ягдтерьер по кличке Янки. Были ли у мужчины другие попутчики — неизвестно. Вовремя домой путешественник не вернулся, поэтому два дня назад его родственники написали заявление в полицию. Это не первое путешествие красноярского пенсионера на север. Этим же маршрутом он в одиночку ходил в 2013 году, но добраться до Северной Земли ему тогда не удалось из-за того, что Карское море начало замерзать. Экспедиция тогда длилась 73 дня. Ягдтерьер Янки тоже был с ним и защищал хозяина от оленей и белого медведя. Волонтёры просят всех, кому известно что-либо о местонахождении Сергея Голубева, сообщить информацию: полиции - (391) 246-87-64; волонтёрам - 8-950-99-66-066.

Просмотров:199 В Красноярском крае разыскивают 62-летнего Сергея Голубева. Со своим ягдтерьером он отправился в экспедицию по Енисею и не вернулся. Ориентировку опубликовали в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск».Последний раз мужчину видели на улице Баумана около его дома. Он собирался отправиться в экспедицию по Енисею, планируя дойти до Карского моря, а затем взять курс на архипелаг Северная Земля. С ним вместе был его пёс — ягдтерьер по кличке Янки. Были ли у мужчины другие попутчики — неизвестно. Вовремя домой путешественник не вернулся, поэтому два дня назад его родственники написали заявление в полицию.Это не первое путешествие красноярского пенсионера на север. Этим же маршрутом он в одиночку ходил в 2013 году, но добраться до Северной Земли ему тогда не удалось из-за того, что Карское море начало замерзать. Экспедиция тогда длилась 73 дня. Ягдтерьер Янки тоже был с ним и защищал хозяина от оленей и белого медведя.Волонтёры просят всех, кому известно что-либо о местонахождении Сергея Голубева, сообщить информацию:полиции - (391) 246-87-64;волонтёрам - 8-950-99-66-066.