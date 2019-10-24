Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41267

24 октября 2019, 12:41



Сегодня Агентство развития Норильска представит презентацию эскизного дизайн-проекта ландшафтной архитектуры парка отдыха «Озеро Долгое».

Основная идея эскизного проекта – объединить в общее пространство образы естественных ландшафтов тундры, плато Путорана и карьеров для добычи полезных ископаемых. По мнению авторов, главная задача парка – впустить природные образы в пространство городской среды, сделать их органичными и уместными. Проектом предполагается размещение спортивных, игровых и прогулочных зон, беговых дорожек, различных арт-объектов, территорий для отдыха и массовых мероприятий. Концепция озеленения построена на высаживании видов древесных и травянистых растений, стилистически приближённых к естественной природе тундры и адаптированных к климатическим условиям Арктики. На презентации проекта горожане смогут высказать свои идеи и предложения, после чего концепция будет представлена в администрации города. Встреча пройдёт сегодня, 24 октября, на Кухне городских идей Агентства развития Норильска. Начало в 18.00. Для участия необходимо зарегистрироваться: arnorilsk.timepad.ru/event/1098280/

Просмотров:177 Презентацию проведёт ландшафтный дизайнер Диана Сабирова, директор компании-разработчика. Парк «Озеро Долгое» – один из проектов мастер-плана Норильска, реализуемый совместными усилиями муниципалитета, Агентства развития Норильска, компании «Норникель», общественников и экспертов.Основная идея эскизного проекта – объединить в общее пространство образы естественных ландшафтов тундры, плато Путорана и карьеров для добычи полезных ископаемых. По мнению авторов, главная задача парка – впустить природные образы в пространство городской среды, сделать их органичными и уместными.Проектом предполагается размещение спортивных, игровых и прогулочных зон, беговых дорожек, различных арт-объектов, территорий для отдыха и массовых мероприятий. Концепция озеленения построена на высаживании видов древесных и травянистых растений, стилистически приближённых к естественной природе тундры и адаптированных к климатическим условиям Арктики.На презентации проекта горожане смогут высказать свои идеи и предложения, после чего концепция будет представлена в администрации города.Встреча пройдёт сегодня, 24 октября, на Кухне городских идей Агентства развития Норильска. Начало в 18.00. Для участия необходимо зарегистрироваться: arnorilsk.timepad.ru/event/1098280/