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24 октября 2019, 12:51



Сборная России по мини-футболу разгромила Швецию в квалификации чемпионата мира. За россиян отличились и игроки МФК «Норильский никель».

Следующий соперник нашей команды – боснийцы. С ними игра состоится уже сегодня, 24 октября. Заключительную встречу в группе россияне сыграют 26 октября с хорватами. При этом две лучшие команды каждой группы выйдут в элитный раунд турнира. Добавим, что ближайшие матчи «Норильский никель» проведёт 2 и 3 ноября дома в рамках чемпионата страны против победителя прошлого сезона «Тюмени». А 9 и 10 ноября норильчане также дома примут дебютанта Суперлиги грозненский «Беркут», но уже в рамках 1/8 финала Кубка России. Фото с сайта amfr.ru

Просмотров:139 Стартовая встреча квалификационного цикла ЧМ-2020 в группе 7 между россиянами и шведами прошла в хорватском Дубровнике. Первыми счёт открыли скандинавы в самом начале поединка. Однако к перерыву счёт на табло был уже 5:2 в пользу россиян, а к концу встречи и вовсе – 7:3. Примечательно, что в составе национальной команды голы забили и игроки МФК «Норильский никель» Руслан Кудзиев и Ришат Котляров, по разу огорчившие соперника. Также за россиян голами отметились Артём Антошкин (дважды), Ромуло, Артём Ниязов и Янар Асадов.Следующий соперник нашей команды – боснийцы. С ними игра состоится уже сегодня, 24 октября. Заключительную встречу в группе россияне сыграют 26 октября с хорватами. При этом две лучшие команды каждой группы выйдут в элитный раунд турнира.Добавим, что ближайшие матчи «Норильский никель» проведёт 2 и 3 ноября дома в рамках чемпионата страны против победителя прошлого сезона «Тюмени». А 9 и 10 ноября норильчане также дома примут дебютанта Суперлиги грозненский «Беркут», но уже в рамках 1/8 финала Кубка России.Фото с сайта amfr.ru