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24 октября 2019, 13:50



Администрация Норильска представила на обсуждение в горсовет корректировку муниципальных программ.

Так, в муниципальной программе «Развитие культуры» общий объём финансирования предлагается увеличить на 78,5 млн рублей, где 69,4 млн рублей – краевой бюджет, 7,4 млн рублей – внебюджетные источники, 1,7 млн рублей – местный бюджет. Дополнительные бюджетные ассигнования в размере 59,9 млн рублей выделены на направление «Развитие физической культуры и спорта», из которых 39,8 млн рублей – краевой бюджет, 20,1 млн рублей – местный бюджет. Помимо повышения заработной платы работников, средства направляются на содержание и ремонт спортивных сооружений, в том числе по предписаниям надзорных органов. В программе «Социальная поддержка жителей» на 4,5 млн рублей предполагается увеличить финансирование мероприятия «Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания», на 0,6 млн рублей –«Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей», около одного миллиона пойдут на повышение заработной платы отдельных категорий работников. Все дополнительные средства выделяются из краевого бюджета. Корректировка программы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для учреждений Норильска» обусловлена в том числе перераспределением средств между мероприятиями. Так, для здравоохранения предлагается дополнительно выделить 50 тысяч рублей для приглашения более квалифицированного специалиста, а в отрасли «Культура», напротив, вместо одного высококвалифицированного работника планируют пригласить двух без квалификационной категории. Кроме того, есть изменения в муниципальных программах «Развитие образования», «Молодёжь муниципального образования город Норильск», «Содействие занятости населения». Предложенные корректировки члены комиссии по социальной политике согласовали, окончательное решение будет принято на сессии Городского совета.

Просмотров:158 На заседании депутатской комиссии по социальной политике парламентарии рассмотрели предлагаемые администрацией изменения в семь действующих муниципальных программ. Основная часть корректировок связана с повышением заработной платы работников бюджетной сферы на 4,3 процента с 1 октября и перераспределением средств.Так, в муниципальной программе «Развитие культуры» общий объём финансирования предлагается увеличить на 78,5 млн рублей, где 69,4 млн рублей – краевой бюджет, 7,4 млн рублей – внебюджетные источники, 1,7 млн рублей – местный бюджет.Дополнительные бюджетные ассигнования в размере 59,9 млн рублей выделены на направление «Развитие физической культуры и спорта», из которых 39,8 млн рублей – краевой бюджет, 20,1 млн рублей – местный бюджет. Помимо повышения заработной платы работников, средства направляются на содержание и ремонт спортивных сооружений, в том числе по предписаниям надзорных органов.В программе «Социальная поддержка жителей» на 4,5 млн рублей предполагается увеличить финансирование мероприятия «Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания», на 0,6 млн рублей –«Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей», около одного миллиона пойдут на повышение заработной платы отдельных категорий работников. Все дополнительные средства выделяются из краевого бюджета.Корректировка программы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для учреждений Норильска» обусловлена в том числе перераспределением средств между мероприятиями. Так, для здравоохранения предлагается дополнительно выделить 50 тысяч рублей для приглашения более квалифицированного специалиста, а в отрасли «Культура», напротив, вместо одного высококвалифицированного работника планируют пригласить двух без квалификационной категории.Кроме того, есть изменения в муниципальных программах «Развитие образования», «Молодёжь муниципального образования город Норильск», «Содействие занятости населения».Предложенные корректировки члены комиссии по социальной политике согласовали, окончательное решение будет принято на сессии Городского совета.