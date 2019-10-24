Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41271

24 октября 2019, 13:52



Власти объяснили причины ликвидации в Красноярском крае местных отделений соцзащиты.

Госполномочия по социальной защите населения будут отданы органам государственной власти Красноярского края из-за изменений краевого законодательства. «Ликвидация юридического лица не означает ликвидацию территориального отделения. Услуги, которые гражданин привык получать по определённому адресу местной соцзащиты, не изменятся. Всё работает в штатном режиме, никаких подводных камней в этом нет», — добавила министр соцполитики края. Решение об упразднении городского главного управления социальной защиты населения приняли и в Красноярске на сессии Горсовета 22 октября. Его исключат из структуры администрации. С 1 января 2020 года в мэрии будет работать обычное управление в качестве органа без права юридического лица. Норильска эти перемены коснутся с 1 января 2020 года.

Просмотров:167 В Красноярском крае реформируют отрасль социальной защиты населения — упраздняют муниципальные отделения, их полномочия передают краевому казённому учреждению «Управление соцзащиты населения». Как это отразится на работе специалистов, почувствует ли изменения население, рассказала 24 октября министр социальной политики края Ирина Пастухова, сообщает агентство newslab.ru.Госполномочия по социальной защите населения будут отданы органам государственной власти Красноярского края из-за изменений краевого законодательства.«Ликвидация юридического лица не означает ликвидацию территориального отделения. Услуги, которые гражданин привык получать по определённому адресу местной соцзащиты, не изменятся. Всё работает в штатном режиме, никаких подводных камней в этом нет», — добавила министр соцполитики края.Решение об упразднении городского главного управления социальной защиты населения приняли и в Красноярске на сессии Горсовета 22 октября. Его исключат из структуры администрации. С 1 января 2020 года в мэрии будет работать обычное управление в качестве органа без права юридического лица. Норильска эти перемены коснутся с 1 января 2020 года.