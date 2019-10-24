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24 октября 2019, 14:35

Что знаешь о себе? В Норильске и Дудинке 1 ноября пройдёт международная акция «Большой этнографический диктант».


В России акция проводится в четвёртый раз. Это культурно-просветительское мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности. Принять участие в акции может любой желающий.
В Норильске этнографический диктант состоится в публичной библиотеке в 11.00. Площадкой для прохождения диктанта в Дудинке станет Таймырский молодёжный центр, жителей сельского поселения Караул приглашают принять участие в акции в школе-интернате. Для тех, кто не сможет прийти непосредственно на площадку, может пройти онлайн-тестирование на официальном сайте www.miretno.ru с 1 по 4 ноября 2019 года.
В прошлом году диктант написали 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом. На Таймыре участие в акции приняли более 230 человек, в том числе представители администрации муниципального района и правоохранительных органов, сотрудники учреждений и организаций города, общественность, пенсионеры, студенты и школьники.
На фото - представитель одного из этносов Таймыра
Фото Дениса Кожевникова
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    Список новостей

 24 октября 2019 
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18:10   Сегодня в Зеленогорске стартовал Кубок Сибири по жиму и жиму классическому, в числе спортсменов - норильчане Салават Хакимов и Марина Красовская. 17:30   Десять брошенных автомобилей вывезли сегодня специалисты городского хозяйства из дворов Центрального района Норильска.
17:21   Депутаты обсудили внесение изменений в программу «Развитие транспортной системы». 17:01   В Норильске продолжается II Всероссийский фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова».
16:53   В Норильске обсуждают новейшие технологии в области образования. 16:35   Между населёнными пунктами Таймыра завершилась речная пассажирская навигация-2019. Всего в этом году выполнено 236 рейсов, перевезено 7276 пассажиров.
16:14   Три победы и два поражения. Воспитанники спортшколы №6 завершили выступление на Кубке Казани по мини-футболу. 16:10   Александр Усс провёл встречу с министром спорта края Павлом Ростовцевым.
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14:36   Норильчане готовятся к старту в новообразованной юношеской мини-футбольной лиге России. 14:35   Что знаешь о себе? В Норильске и Дудинке 1 ноября пройдёт международная акция «Большой этнографический диктант».
13:52   Власти объяснили причины ликвидации в Красноярском крае местных отделений соцзащиты. 13:52   В Норильске почтят память жертв политических репрессий.
13:50   Администрация Норильска представила на обсуждение в горсовет корректировку муниципальных программ. 12:51   Сборная России по мини-футболу разгромила Швецию в квалификации чемпионата мира. За россиян отличились и игроки МФК «Норильский никель».
12:41   Сегодня Агентство развития Норильска представит презентацию эскизного дизайн-проекта ландшафтной архитектуры парка отдыха «Озеро Долгое». 12:40   «Ушёл по Енисею до Карского моря и не вернулся»: разыскивается пенсионер-путешественник с собакой.

 23 октября 2019 
18:14   Состояние кровли на Севастопольской, 2, контролирует управляющая компания. Пока не снято штормовое предупреждение, чинить её нельзя. 17:58   Суд принял важное решение по поводу отгулов для работающих россиян.
17:00   Президент изменил правила выплаты зарплаты в России. 16:59   В России день бабушек и дедушек отмечается 28 октября. По этому поводу в библиотеке на Солнечном проезде, 2, устроят для них Осенний маскарад поэзии.
16:54   В краевом центре стартовал исторический форум, посвящённый Енисейской Сибири. 16:52   Руководство «Норникеля» прокомментировало трагедию на «Таймырском».
16:04   Красноярский губернатор распорядился снизить рост взносов на капремонт в два раза. 15:53   В своём привычном круглосуточном режиме телефон доверия заработает с нового года.
15:52   Арктика наша. Министерство обороны России подготовило для комиссии ООН исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана. 15:50   Зеленеет Севморпуть. Завершился переход по Северному морскому пути двух крупнотоннажных танкеров на сжиженном природном газе.
15:48   В марте 2020 года в Красноярске пройдут этапы Кубка мира по фристайлу. 15:08   Рой Джонс - младший прилетел в Красноярск.
15:02   Норильчане участвуют в розыгрыше Кубка Казани по мини-футболу. 14:29   Норильчан приглашают принять участие в конкурсе «Семья года».
14:26   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту гибели троих рабочих на руднике «Таймырский». 13:46   В Дудинке обсудили меры профилактики детской смертности.
12:18   Руководство Красноярского края выражает соболезнования родным и близким погибших горняков. 12:11   Соболезнования родным и близким горняков, погибших на руднике «Таймырский», выразила администрация Норильска и Норильский городской Совет депутатов.
12:03   В канун фестиваля нового формата «Живой звук» в «Арене» открылась четвёртая международная выставка джазовой фотографии Jazz Artworks 2019. 11:25   Штормовое предупреждение: в течение дня в Норильске ожидается сильный ветер и ухудшение видимости.
10:57   «Много мебели» не получил. Пришлось идти в суд.

 22 октября 2019 
21:13   Чрезвычайное происшествие на руднике «Таймырский». 17:58   Предъявите паспорт! Норильские полицейские в результате проверки обнаружили 45 нарушений паспортного режима.
17:46   Сегодня в России отмечают День белых журавлей, а в публичной библиотеке подвели итоги одноимённого конкурса. 17:08   В Кайеркане впервые пройдет фестиваль творчества детей и молодёжи Teenfest.
17:01   Игроки МФК «Норильский никель» готовятся к очередным матчам чемпионата и Кубка страны. 16:50   За девять месяцев этого года 433 норильчанина получили автомобильный опознавательный знак «Инвалид».
16:49   В Красноярске обсудили вопросы сохранения таймырской популяции дикого северного оленя. 16:22   В Музее Норильска чествовали волонтёров и факелоносцев зимней Универсиады - 2019. Факел эстафеты огня передали на вечное хранение городу.
16:20   Почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду.




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