Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41272

24 октября 2019, 14:35



Что знаешь о себе? В Норильске и Дудинке 1 ноября пройдёт международная акция «Большой этнографический диктант».

В Норильске этнографический диктант состоится в публичной библиотеке в 11.00. Площадкой для прохождения диктанта в Дудинке станет Таймырский молодёжный центр, жителей сельского поселения Караул приглашают принять участие в акции в школе-интернате. Для тех, кто не сможет прийти непосредственно на площадку, может пройти онлайн-тестирование на официальном сайте www.miretno.ru с 1 по 4 ноября 2019 года. В прошлом году диктант написали 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом. На Таймыре участие в акции приняли более 230 человек, в том числе представители администрации муниципального района и правоохранительных органов, сотрудники учреждений и организаций города, общественность, пенсионеры, студенты и школьники. На фото - представитель одного из этносов Таймыра Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:133 В России акция проводится в четвёртый раз. Это культурно-просветительское мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности. Принять участие в акции может любой желающий.В Норильске этнографический диктант состоится в публичной библиотеке в 11.00. Площадкой для прохождения диктанта в Дудинке станет Таймырский молодёжный центр, жителей сельского поселения Караул приглашают принять участие в акции в школе-интернате. Для тех, кто не сможет прийти непосредственно на площадку, может пройти онлайн-тестирование на официальном сайте www.miretno.ru с 1 по 4 ноября 2019 года.В прошлом году диктант написали 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом. На Таймыре участие в акции приняли более 230 человек, в том числе представители администрации муниципального района и правоохранительных органов, сотрудники учреждений и организаций города, общественность, пенсионеры, студенты и школьники.На фото - представитель одного из этносов ТаймыраФото Дениса Кожевникова