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24 октября 2019, 14:36



Норильчане готовятся к старту в новообразованной юношеской мини-футбольной лиге России.

Игры пройдут по системе каждый с каждым в один круг. По итогам регулярного сезона восемь сильнейших команд выйдут во второй этап, который пройдёт в двух подгруппах и с последующими играми за итоговые места. Стартует лига 22 ноября. Сейчас норильчане активно готовятся к предстоящим состязаниям. Как сообщает пресс-служба заполярного клуба, к подготовительному процессу подключились и тренеры МФК «Норильский никель», при этом занятия проходят на основной тренировочной базе клуба в Доме спорта БОКМО. «Занятие традиционно начал тренер по физической подготовке Марио Навес, который провёл разминку и разогрел мышцы молодых футболистов к плотной и сосредоточенной работе. Затем подключился старший тренер Алексей Попов - он занимался с вратарями. И, наконец, главный тренер Евгений Куксевич большую часть времени уделил отработке комбинационных упражнений и тактики», - информирует пресс-служба МФК «Норильский никель». Фото с официального сайта МФК "Норильский никель"

Просмотров:144 Ближайший резерв МФК «Норильский никель», собранный из воспитанников 17-18 лет спортивной школы №6, скоро стартует в «Спортмастер-Юниорлиге U-18». В новой лиге помимо норильчан примут участие ещё 12 команд, воспитанников не только клубов Суперлиги, но и Высшей лиги и детско-юношеских спортивных школ. Это «Оргхим» (Нижегородская область), «Беркут» (Грозный), КПРФ (Москва), «Северная Двина» (Архангельск), «Динамо Самара», «Академия-АЛГА» (Уфа), «Ровесник» (Вологда), ВИЗ (Екатеринбург), «Газпром-Югра» (Югорск), «Новая генерация» (Сыктывкар), «Тюмень» и Ухта».Игры пройдут по системе каждый с каждым в один круг. По итогам регулярного сезона восемь сильнейших команд выйдут во второй этап, который пройдёт в двух подгруппах и с последующими играми за итоговые места. Стартует лига 22 ноября.Сейчас норильчане активно готовятся к предстоящим состязаниям. Как сообщает пресс-служба заполярного клуба, к подготовительному процессу подключились и тренеры МФК «Норильский никель», при этом занятия проходят на основной тренировочной базе клуба в Доме спорта БОКМО.«Занятие традиционно начал тренер по физической подготовке Марио Навес, который провёл разминку и разогрел мышцы молодых футболистов к плотной и сосредоточенной работе. Затем подключился старший тренер Алексей Попов - он занимался с вратарями. И, наконец, главный тренер Евгений Куксевич большую часть времени уделил отработке комбинационных упражнений и тактики», - информирует пресс-служба МФК «Норильский никель».Фото с официального сайта МФК "Норильский никель"