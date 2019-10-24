Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41274

24 октября 2019, 15:23



Норильские старшеклассники побывали на руднике «Октябрьский».

В этот раз 22 старшеклассника с кураторами совершили выезд на один из старейших рудников Норильска - «Октябрьский», который был открыт 31 марта 1974 года и в этом году отпраздновал свой 45-й день рождения. «Октябрьский» до сих пор остаётся самым большим рудником в Евразии. Специалисты техотдела посчитали, что протяжённость подземных выработок рудника равноценна длине Московского метрополитена, а если собрать всю бетонную смесь, которую используют для укрепления проходки, то можно построить дорогу от Норильска до Парижа. После обязательного инструктажа по технике безопасности старшеклассники познакомились с профессиями горного инженера, маркшейдера, геолога, осмотрели ламповую и узнали о нюансах профессии ламповщицы, увидели новый операционный центр и оценили горную клеть, которая опускает горняков на различные горизонты рудника. На каждом из этапов экскурсии специалисты рассказывали школьникам об особенностях своей профессии, о том, как они в неё пришли, а также отвечали на многочисленные вопросы подростков. Наталья Гладкая, главный специалист управления корпоративных проектов, куратор корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор» говорит, что не у каждого взрослого есть возможность побывать на каком-то предприятии, поскольку они все закрытые, режимные. Для школьников, особенно для тех, которые планируют свою профессиональную карьеру связать с Севером и компанией «Норникель», такие выезды большое подспорье, поскольку позволяют познакомиться с профессией и увидеть масштабы производства, а значит, сделать правильный выбор будущей специальности. Надеждинский металлургический завод, рудники «Октябрьский», «Комсомольский», «Кайерканский», Талнахская обогатительная фабрика, механический завод, газоспасательная станция и пожарная часть в районе НМЗ, контрольно-аналитическое управление, предприятие технологического железнодорожного транспорта – это далеко не полный перечень, где бывают норильские школьники. Не менее полезны для старшеклассников экскурсии в корпоративный университет, где у них есть возможность оценить учебную базу и узнать, как работники компании повышают свою квалификацию без отрыва от основного производства. Стоит добавить, что на предприятиях компании «Норникель» по-прежнему в числе востребованных все технические специальности, в том числе и механики, горные инженеры, металлурги. А каждый из студентов Норильского государственного индустриального института находит себе работу по душе. Фото Ирины Яринской

Просмотров:122 Экскурсии на основные предприятия компании «Норникель» проводятся более 15 лет, в среднем по 56 посещений в год. Поездки на производственные предприятия нравятся всем школьникам без исключения, но особенно они по душе участникам конкурса «Мечтая о будущей карьере!», которые чётко понимают в каком направлении они хотели бы развиваться дальше. Этот конкурс проводится компанией совместно с управлением общего и дошкольного образования городской администрации и Норильским государственным индустриальным институтом с 2009 года.В этот раз 22 старшеклассника с кураторами совершили выезд на один из старейших рудников Норильска - «Октябрьский», который был открыт 31 марта 1974 года и в этом году отпраздновал свой 45-й день рождения. «Октябрьский» до сих пор остаётся самым большим рудником в Евразии. Специалисты техотдела посчитали, что протяжённость подземных выработок рудника равноценна длине Московского метрополитена, а если собрать всю бетонную смесь, которую используют для укрепления проходки, то можно построить дорогу от Норильска до Парижа.После обязательного инструктажа по технике безопасности старшеклассники познакомились с профессиями горного инженера, маркшейдера, геолога, осмотрели ламповую и узнали о нюансах профессии ламповщицы, увидели новый операционный центр и оценили горную клеть, которая опускает горняков на различные горизонты рудника. На каждом из этапов экскурсии специалисты рассказывали школьникам об особенностях своей профессии, о том, как они в неё пришли, а также отвечали на многочисленные вопросы подростков.Наталья Гладкая, главный специалист управления корпоративных проектов, куратор корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор» говорит, что не у каждого взрослого есть возможность побывать накаком-то предприятии, поскольку они все закрытые, режимные. Для школьников, особенно для тех, которые планируют свою профессиональную карьеру связать с Севером и компанией «Норникель», такие выезды большое подспорье, поскольку позволяют познакомиться с профессией и увидеть масштабы производства, а значит, сделать правильный выбор будущей специальности.Надеждинский металлургический завод, рудники «Октябрьский», «Комсомольский», «Кайерканский», Талнахская обогатительная фабрика, механический завод, газоспасательная станция и пожарная часть в районе НМЗ, контрольно-аналитическое управление, предприятие технологического железнодорожного транспорта – это далеко не полный перечень, где бывают норильские школьники. Не менее полезны для старшеклассников экскурсии в корпоративный университет, где у них есть возможность оценить учебную базу и узнать, как работники компании повышают свою квалификацию без отрыва от основного производства.Стоит добавить, что на предприятиях компании «Норникель» по-прежнему в числе востребованных все технические специальности, в том числе и механики, горные инженеры, металлурги. А каждый из студентов Норильского государственного индустриального института находит себе работу по душе.Фото Ирины Яринской