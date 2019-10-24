Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41275

24 октября 2019, 15:24



В Дудинке отмечается массовое нашествие песцов в город. Социальные сети завалены роликами и фотографиями с видами не только отдельных особей, но и целых групп.

Важно помнить, что песцы в момент поиска пропитания достаточно агрессивны. Поэтому их красивая шубка в это время ни в коем случае не должна становиться поводом для знакомства. К тому же эти животные частенько являются разносчиками разных заболеваний, включая бешенство. Фото очевидцев

Просмотров:172 Полярные лисицы и раньше нередко наведывались на окраины города, но сейчас они тянутся к мусоросборникам целыми стаями. Специалисты объясняют это сезоном миграции - реки Енисей и Дудинка ещё не замёрзли, поэтому животные не могут двигаться дальше по своим маршрутам.Важно помнить, что песцы в момент поиска пропитания достаточно агрессивны. Поэтому их красивая шубка в это время ни в коем случае не должна становиться поводом для знакомства. К тому же эти животные частенько являются разносчиками разных заболеваний, включая бешенство.Фото очевидцев