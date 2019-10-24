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24 октября 2019, 16:10



Александр Усс провёл встречу с министром спорта края Павлом Ростовцевым.

В ходе встречи губернатор сделал акцент на важности развития физкультуры и массового спорта как национальной стратегической цели, обозначенной президентом России. При реализации этой задачи необходимо уделять внимание территориям края, в большей мере использовать существующую материальную базу учебных заведений. Проектом бюджета на ближайшие три года предусмотрено увеличение финансирования на создание новой спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях края. В связи с этим губернатор поручил Павлу Ростовцеву взаимодействовать с главами для оперативного решения вопросов организации спортивных занятий в городах и районах края. «Уверен, что установка на развитие физкультуры и спорта в крае для вас является не только задачей государственного плана, сколько отражением ваших личных взглядов на то, как нужно организовывать работу в этом направлении», – подчеркнул глава региона. Одной из актуальных задач, которую Александр Усс обозначил министру, является использование наследия Всемирной зимней Универсиады-2019. «Нужно обеспечить максимальную загрузку объектов Универсиады как за счёт использования спорткомплексов жителями, так и за счёт проведения в них крупных всероссийских и международных соревнований», – отметил Александр Усс. На встрече обсуждался вопрос о создании сети физкультурно-спортивных клубов на малых и крупных предприятиях края и развитии паралимпийского спорта. Фото Вадима Кофмана

Просмотров:119 Губернатор провёл рабочую встречу с Павлом Ростовцевым, месяц назад назначенным на должность министра спорта Красноярского края. Глава региона обсудил с руководителем ведомства текущую ситуацию и актуальные задачи, которые стоят перед министерством, сообщается на официальном сайте края.В ходе встречи губернатор сделал акцент на важности развития физкультуры и массового спорта как национальной стратегической цели, обозначенной президентом России. При реализации этой задачи необходимо уделять внимание территориям края, в большей мере использовать существующую материальную базу учебных заведений.Проектом бюджета на ближайшие три года предусмотрено увеличение финансирования на создание новой спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях края. В связи с этим губернатор поручил Павлу Ростовцеву взаимодействовать с главами для оперативного решения вопросов организации спортивных занятий в городах и районах края.«Уверен, что установка на развитие физкультуры и спорта в крае для вас является не только задачей государственного плана, сколько отражением ваших личных взглядов на то, как нужно организовывать работу в этом направлении», – подчеркнул глава региона.Одной из актуальных задач, которую Александр Усс обозначил министру, является использование наследия Всемирной зимней Универсиады-2019.«Нужно обеспечить максимальную загрузку объектов Универсиады как за счёт использования спорткомплексов жителями, так и за счёт проведения в них крупных всероссийских и международных соревнований», – отметил Александр Усс.На встрече обсуждался вопрос о создании сети физкультурно-спортивных клубов на малых и крупных предприятиях края и развитии паралимпийского спорта.Фото Вадима Кофмана