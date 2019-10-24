Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41277

24 октября 2019, 16:14



Три победы и два поражения. Воспитанники спортшколы №6 завершили выступление на Кубке Казани по мини-футболу.

Обладателями кубка Казани стали саратовские мини-футболисты, в серии послематчевых пенальти переигравшие сверстников из Троицка.

Просмотров:112 Напомним, в столицу Татарстана отправились юноши 2004-2005 годов рождения во главе с тренером Алексеем Брусенцовым. В своей группе они провели три матча, в двух из которых уступили с одинаковым счётом 2:3 московскому ЦСКА и саратовской «Спортшколе-14-Волге», а в одном победили 9:2 «Старт» из Елабуги. В следующих встречах норильчане одержали две победы подряд: 4:1 над «Сибиряком» (Новосибирск) и 4:3 над командой «Звёздочка» (Северодвинск). Таким образом, северяне заняли пятое место в турнире.Обладателями кубка Казани стали саратовские мини-футболисты, в серии послематчевых пенальти переигравшие сверстников из Троицка.